Jeden z administrátorů facebokové stránky Kotleba - Ĺudová strana naše Slovensko – Bratislavský kraj se vyjádřil k zabití investigativního novináře Jána Kuciaka (†27). Ve svém příspěvku jeho vraždu schválil a označil ho za mezinárodního zločince. Z jeho slov vyplývá, že si to reportér portálu Aktuality.sk v podstatě zasloužil. Otázkou je, zda tento postoj zastává celá strana a její předseda Marian Kotleba.

„Mezinárodní zločinec, který se naboural do osobních údajů, mailů a soukromých bankovních účtů, které jsou chráněné zákonem. Pochopte, že Kuciak byl jen bílým koněm sorosovských rozvratových fondů,“ píše administrátor o Kuciakovi. „Každý novinář je žoldák pracující pro imperialistická vydavatelství sloužící zájmům imperialistických chlebodárců, kteří ho vlastní.“

Reakce administrátora facebookové strany Kotleba - Ĺudová strana naše Slovensko – Bratislavský kraj. | reprofoto/facebook

Reakce LSNS

Ultrapravicová politická strana se ale brání, že za příspěvky a správu jejich facebookových stránech jsou zopovědní její administrátoři, kteří patří buď to mezi řádové členy, nebo sympatizanty Ĺudové strana naše Slovensko (LSNS). Kontroverzní vůdce strany Kotleba sám žádné příspěvky nepíše ani je před jejich zveřejněním neschvaluje.

Místopředseda LSNS Milan Uhrík se nechal slyšet, že Marian Kotleba se s názorem administrátora neztotožňuje, nevěděl o jeho existenci, dokud na to strana nebyla upozorněna. LSNS rovněž dodává, že to rozhodně není stanovisko její strany. To prý bude vydáno jen na jejich oficiálních stránkách. LSNS ale s prohlášením mešká.

Po vraždě novináře Kuciaka policie chrání Češku. Fico ukázal odměnu milion eur

Zeman se vyjádřil se zpožděním

Podobně s prohlášením dříve otálel i český prezident Miloš Zeman. Ten se ke Kuciakově vraždě nejprve odmítl vyjádřit. Zatímco ostatní politici a osobnosti sdíleli své zděšení nad hrozným činem, Zeman mlčel. Včera na Twitteru napsal jeho tiskový mluvčí Jiří Ovčáček, že prezident vraždu odsuzuje a doufá, že bude pachatel dopaden. Ovčáček také dodal, že je podle jeho názoru „mimořádně nechutné, že někteří čeští politici a aktivisté zneužívají děsivou vraždu novináře na Slovensku k politickému boji a útokům“. Tisk nezapomněl připomenout Zemanův „vtip“ o tom, že novináři by se měli likvidovat.

Video Fico ukázal milion eur za dopadení vraha novináře. Opozice žádá, aby vlivní rezignovali - TV JOJ 360p REKLAMA