Muž ji podváděl, partner bil. Eva je na čtyři děti sama, jedno má vzácnou nemoc

Eva (33) z Prahy si toho už prožila hodně. První manžel od ní a synů odešel za milenkou, přítel nadělal dluhy, nepracoval a skončil ve vazbě. Dohromady má s oběma pět dětí a z toho čtyři ve vlastní péči. Nejmladší syn navíc trpí genetickou nemocí, kvůli které se Eva jen těžko brzy vrátí do práce. Žena také nemá rodinu, která by jí vypomohla. Našla si sociální bydlení a aktuálně neví, co bude, i když se blýská na lepší časy, zapojila se totiž do projektu, který pomáhá samoživitelkám.