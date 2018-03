Osahávání prsou a párky na obranu před psy. Sestry popsaly úskalí domácí péče

V Kachyňově filmu Sestřičky honil mladou sestřičku Marii Sahulovou v podání Aleny Mihulové pacient po dvorku. S řadou podobných problémů se sestry, které docházejí za pacienty domů, potýkají i dnes. Muži v pokročilém věku je zkouší osahávat. Jindy si musí vzít párky nebo piškoty, aby se do domů dostaly přes psy, kteří své pány brání. V domácnostech pak narazí na to, že se řada starších lidí už moc nekoupe. Není to přitom jen realita českého venkova, ani Praha nezůstává pozadu.