„Vražda novináře Kuciaka má přesah do Česka.“ Fico ukázal odměnu milion eur

Evropou v čele se Slovenskem a Českem cloumá vražda investigativního reportéra Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Slovenská vláda slíbila za informace, které by vedly k dopadení jejich vrahů, milion eur (25 milionů korun), ten s sebou slovenský premiér Robert Fico přinesl i na svou úterní tiskovou konferenci k případu. Slovenský policejní prezident Tibor Gašpar následně uvedl, že případ má přesah i do České republiky.

„Včera jsem vyhlásil a chci to i dnes zdůraznit, že vražda investigativního novináře a jeho partnerky je tragédií, která nemá v naší společnosti místo,“ prohlásil na úvod úterní tiskové konference slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). Dodal, že pokud by se potvrdilo, že důvodem vraždy byla Kuciakova práce, šlo by o útok na demokracii a svobodu tisku na Slovensku.

Ficova Mária a italská mafie: Novinář Ján Kuciak zkoumal jejich propojení před vraždou

Vzápětí Fico vyzval opozici, aby vraždu novináře nezneužívala k prosazování svých politických cílů. „Nechtěl jsem věřit, že by opozice dokázala využít dvojnásobnou vraždu k šíření nenávisti a prosazování svých politických cílů,“ dodal. Vyzval proto opozici i média ke spolupráci, která by vedla k nalezení pachatelů, a případných objednavatelů vraždy novináře.

Dejte vyšetřovatelům klid na práci, vyzval Fico

„Vyšetřovatelé potřebují klid a podporu, ne zpochybňování nebo výhrůžky,“ vyzval slovenský premiér lidi, aby se zdrželi vynášení nepodložených obvinění. Práci vyšetřovatelů Fico pochválil. „Prakticky nespali a ani nepůjdou spát, jsou to desítky lidí, kteří na tomto případě pracují,“ popsal premiér. Dodal, že při vyšetřování plánuje využít mezinárodní spolupráce.

Nalezení pachatelů je podle Fica naprosto zásadní. „Včera jsem zrušil svůj pracovní i politický program a věnoval jsem se jen koordinaci aktivit na vyřešení tohoto případu,“ dodal s tím, že stejně postupoval i slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák. Oba se sešli s generálním prokurátorem i ředitelem policie.

Poslední telefonát před popravou: Rodiny zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky promluvily

Milion eur pro člověka s relevantními informacemi bude v trezoru na ministerstvu financí

„Veřejnost může velmi pomoct s nalezením vraha Jána Kuciaka a jeho přítelkyně,“ pokračoval Fico. Podle něj jsou to právě informace od občanů, které můžou vyšetřování významně posunout.

„Včera jsem oznámil rozhodnutí vlády Slovenské republiky vyhlásit odměnu jeden milion eur pro člověka, který poskytne relevantní informace, které můžou vést k odhalení, usvědčení a následně odsouzení vrahů. Dnes svou výzvu chci zopakovat. Dámy a pánové, přede mnou leží milion eur. Tato odměna náleží člověku, který se odváží přijít na policii, nebo jiným způsobem oznámí, že ví o tomto trestném činu,“ dodal premiér.

Milion eur bude podle Roberta Fica uložený v trezoru na ministerstvu financí. Pokud by policistům někdo dodal relevantní informace, byly by mu peníze vyplaceny možná i v podobě, v jaké je slovenský premiér předvedl na tiskové konferenci.

Vražda slovenského novináře pobouřila lídry v Bruselu. A Němci jsou zděšeni

Gašpar: Vražda souvisí s Českem

Podle slovenského policejního prezidenta má případ určitou spojitost s Českou republikou. Slovenští policisté proto již navázali spolupráci se svými českými kolegy. Kromě nich spolupracují i s policisty z Itálie. Kuciak totiž před svou vraždou psal o napojení italské mafie na kruhy kolem premiéra.

Slovenští policisté se podle Gašpara nejprve obrátili na své kolegy v České republice. Důvody tohoto kroku Gašpar odmítl upřesnit, řekl pouze, že případ „má jistý dosah do České republiky“.

Finanční úřad v Košicích pohltily plameny. Že by měly zakrýt stopy?

Pomoc Slovákům nabízí i Europol

Gašpar také řekl, že slovenská policie je s ohledem na zmiňované informace o práci Kuciaka v kontaktu také s partnery v Itálii a dostala rovněž nabídku Europolu ohledně využití jeho expertů na analýzu mobilních zařízení. „Nevěděli jsme, zda náš expertní ústav dokáže prolomit nějaké ochranné prvky těchto zařízení,“ uvedl Gašpar.

Slovenská policie vyhodnocuje e-maily a více než dvě desítky hlášení na zvláštní telefonickou linku, kterou v souvislosti s vyšetřováním vraždy reportéra zřídila pro veřejnost. Vláda v pondělí vypsala odměnu milion eur (přes 25 milionů korun) za informace, které pomohou odhalit vraha či vrahy novináře a jeho přítelkyně.

Video Kolegové o zavražděném novináři Janu Kuciakovi: Slušný kluk, který se nebál - TV Joj, Blesk TV 1080p 720p 360p <p>Kdo byl mladý redaktor Jan Kuciak? Podívejte se na reportáž slovenské televize Joj.</p> REKLAMA