Spojitost slovenských politiků a italské mafie je ale jen jedním z témat, jimiž se Kuciak zabýval. Motivem smrti mohly být i jiné kauzy, kterých se ve svých článcích dotýkal. Psal o podezřelých prodejích vojenské techniky, o daňových podvodech a podivných machinacích slovenských podnikatelů, například Mariána Kočnera. Zabýval se i tamními „bílými koni“ spojenými s Panamskými dokumenty o klientech daňových rájů. Na mušku si nejčastěji bral politickou stranu Smer a její podpůrce.

K jeho vraždě mohlo v podstatě vést cokoliv, čím si je ale policie jistá, je to, že hrůzný čin podnítila jeho investigativní činnost. Nicholson je však toho názoru, že důvodem je Kuciakovo poslední téma, a to právě italská mafie a její čerpání slovenských eurofondů.

Komentář: Vražda investigativního novináře vrací Slovensko do mafiánské éry

Nicholson o svém podezření promluvil v rozhovoru s Denníkem N.

Jak jste se dozvěděl o smrti Jána Kuciaka?

Byl to pro mě šok, minulý týden jsme si psali. Ján pracoval na stejném případu, kterému jsem se věnoval i já. Naši spolupráci navrhl Marek Vagovič, dal nám na sebe kontakt a doporučil, ať si vyměníme informace.

O jaký případ šlo?

Psali jsme o možnosti toho, že na východním Slovensku pracuje italská mafie. Měli jsme podezření, že na Slovensku rozkrádají eurofondy a posílají je zpátky do Itálie.

Má to nějakou souvislost se slovenskou politikou?

Více méně, v roce 2016 se na Facebooku objevil status se třemi politiky ze Smeru, kteří by se měli volit, jednalo se o: Stanislava Kubánka, Petera Chudíka a Viliama Jasaňu. Předpokládám, že Smer byl do machinací s eurofondy zapletený.

Na Slovensku zastřelili novináře. Psal o lidech blízkých Ficovi a jeho straně Smer

Kdo jsou ti Italové?

To si zatím nechám pro sebe. Když dojde k vraždě, každý chce hned vysvětlení. Netýká se to jen této vraždy, ale všech. Když jsem viděl, co se všechno psalo o Kočnerovi a Bašternákovi, vzpomněl jsem si na články o slovenských gangsterech v posledních 25 letech. Nikdy tu kvůli tomu nikoho nezavraždili. Na téhle kauze je výjimečné i to, že Ján se zajímal o skupinu, která je pravděpodobně napojená na mafii 'Ndrangheta z Kalábrie.

Měl Ján Kuciak strach o svůj život? Zmiňoval se o výhrůžkách?

Ne, byli jsme jen kolegové a on byl o dost mladší než já. Když mi minulý týden v pondělí psal, byl v naprostém klidu.

Jak by mohl Kuciakův text Italy ohrozit?

Zřejmě by to pro ně znamenalo konec čerpání eurofondů. Ti lidé jsou tady už dlouho, od poloviny 90. let, jsou v Michalovcích, Trebišově… Mají politické kontakty a různé známosti. Je jedno, kdo je ve vládě. S jejich zázemím mají vždycky vliv na to, jak se budou eurofondy rozdělovat.

Jak se Italové dostali k čerpání slovenských eurofondů?

Jednoduše, skupovali bývalá družstva a potom se tvářili, že tam nechávají růst různé bio rostliny. Na to pak dostávali peníze z fondů. Rostlo jim na poli něco? To je jedno, když máte člověka, který vám dotaci schválí. Kdo může říct, že to byl podvod? Jedině policie, ale každá mafie má svůj kontakt i na policii.

Proč si pachatelé mysleli, že Kuciakova vražda zabrání publikaci jeho článku?

Ján Kuciak psal o různých podvodech. Možná si mysleli, že nebude jasný motiv jeho vraždy. Pro investigativního novináře je nejnebezpečnější doba těsně před zveřejnění jeho práce. Když je článek venku, už nemá cenu jednat. Pomsta je sice sladká, ale zaručila by také 20 let ve vězení. Ale ano, pokud by jeho článek vedl k zastavení toku peněz z eurofondů, mohl to být motiv pro jeho vraždu.

Šokující detaily z popravy novináře: Přítelkyně se snažila utéct vrahům

Jakou roli v čerpání eurofondů mohli mít Kubánek, Jasaň a Chudík?

To není jasné, ani nevíme, jestli v tom jsou zapletení. Víme jen, že organizátor mafie napsal na Facebook jejich jména a doporučil jejich volení. Pak svůj příspěvek ale vymazal. Možná to byli jen známí, nevím. Eurofondy úzce souvisí se stranou, která jimi disponuje. To nikdy nebylo jinak. Dotace dostávají pořád ti samí lidé a vláda není ochotná hledat nějaké chyby. Všichni se tváří, že je to v pořádku.

Z centrálního registru víme, kdo dostává eurofondy, ale nevidíme tendr. A v tom je zakopaný pes. Informace o nich má ministerstvo, ale to do nich nechce nechat nahlédnout. Jednou mi to umožnila bývalá manželka Lucia, která pracovala na ministerstvu práce. Pořád se tam opakovaly tři, čtyři firmy a vždy vyhraje někdo z nich. Jsou to skupiny, které vysají celé eurofondy a rozhodují, kdo kolik dostane.

Kdo jim to umožňuje a proč s tím politici nic nedělají?

Buď z toho sami něco mají, nebo vědí, že když to začnou řešit, budou z toho jen problémy. Radši dají ruce pryč, protože se jich to netýká. Nevím, co přesně Jána zabilo, ale dal bych ruku do ohně za to, že to bylo tohle.

Na tiskové konferenci jsme se ptali policejního prezidenta Gašpara na to, zda policie není zodpovědná za to, co se stalo. Už jen kvůli tomu, že kauzy kolem DPH dlouhodobě neřeší, jen když se jedná o vlivné lidi. Co si o tom myslíte?

Každý, kdo jen trochu sleduje tyhle případy, ví o Milanovi Chovanci a jeho skandálu s daňovými podvody na východním Slovensku. Chovanec ve své výpovědi zmínil jména Ján Počiatek a Robert Kaliňák. Z jeho výpovědi bylo jasné, že podvody kryli „smeráci“. Tam je i důvod, proč to policie moc neřeší, protože to ohrožuje členy Smeru.

Zavražděný novinář Ján (†27) čelil výhrůžkám. Policie mu nepomohla

Premiér Fico informoval o tom, že vláda dá 25 milionů korun tomu, kdo pomůže dopadnout vraha. Co si myslíte o tomhle?

Myslím, že vláda přesně ví, kdo to udělal.

Měl by podle vás Robert Kaliňák odstoupit z funkce ministra vnitra?

Kaliňák měl odstoupit už před roky, teď už je to jedno. Tahle situace nastala, protože jsme to umožnili. Tihle lidé tu pracují léta. Samozřejmě nevíme, zda mají něco společného s Jánovou a Martininou vraždou, ale nemůžu pochopit, jak můžou dál zůstávat ve vládě. Tohle by měl pro ně být naprostý šok. Jánovi bylo 27 let, podívejte se na něj, byl ještě dítě. Zabili ho a teď se tváří, jak tvrdě jdou po vrazích? Hm, jasný.

Kuciak byl velmi talentovaný novinář. Jak jste se poznali?

Velmi talentovaný. Vyměňovali jsme si tipy. Často mi posílal jména různých lidí, abych se podíval, do čeho všeho jsou zapletení a podobně. Byl kolegiální a vždy ochotný pomoci, moc jsem si ho vážil.

Policie už vás kontaktovala?

Ne.

Myslíte, že by vás měli vyslechnout?

Myslím, že by to nemělo význam. Ján pracoval na tom, co já. Jsme přesvědčení, že sebral velkou špínu.