Kurdského předáka, kterého chce Turecko, pustil český soud na svobodu

Pražský soud v úterý propustil na svobodu kurdského politika Sáliha Muslina, kterého policie v sobotu zadržela na základě mezinárodního zatykače a o jehož vydání usiluje Turecko. V pondělí se spekulovalo, že by vydání Muslima do Turecka mohlo proběhnout výměnou za dva Čechy, kteří byli loni v zemi odsouzeni k trestu vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG, turecký ministr spravedlnosti to však vyloučil. Před soudem v úterý demonstrovala řada politikových příznivců. Místopředseda turecké vlády Bekir Bozdagv reakci na rozsudek řekl, že rozhodnutí je politické a znamená podporu teroristické organizace.

Rozsudek novinářům jako první oznámil mužův právník Miroslav Krutina. Podle právníka soud uvěřil Muslimovu slibu, že se bude účastnit všech úkonů následného řízení a že neopustí Evropskou unii.

Státní zastupitelství navrhovalo vzít Muslima do předběžné vazby, kde by čekal na extradiční řízení. Soudce Jaroslav Pytloun však návrhu nevyhověl. Muslim opustil jednací síň sice v doprovodu policejních těžkooděnců, avšak bez pout na rukou. Oznámení právníka přivítali nadšeným křikem Kurdové, kteří politika přišli podpořit na chodbu soudu.

Pytloun ČTK odmítl své rozhodnutí komentovat, odkázal na tiskovou mluvčí soudu. „Rozhodnutí je pravomocné, protože se obě strany vzdaly práva stížnosti,“ uvedla mluvčí Markéta Puci. Muslimův právník podle ní soudu nabízel vedle klientova slibu i „záruku kurdské organizace“, tu však soudce nepřijal.

Ohrožení turecko-českých vztahů

Česká policie muže zadržela v sobotu na základě zatykače vydaného Nejvyšším soudem v Ankaře. Turecko označuje sedmašedesátiletého Muslima za teroristu. Turecký velvyslanec v Česku v pondělí uvedl, že propuštění Muslima by mohlo mít negativní vliv na česko-turecké vztahy.

To samé řekl i v úterý po verdiktu soudu. „Toto rozhodnutí jsme nečekali. Sálih Muslim se v posledních letech podílel na několika teroristických útocích v Turecku,“ uvedl v úterý v prohlášení pro turecký deník Sabah velvyslanec Bigali. „S tímto verdiktem nejsme spokojeni,“ dodal.

Podobnou reakci měl i místopředseda turecké vlády Bekir Bozdag. „Rozhodnutí je v rozporu s mezinárodním právem a bude mít vliv na vztahy s Českou republikou,“ řekl Bozdag. Dodal, že toto rozhodnutí „podporuje teroristické organizace“ a je „jasnou podporou terorismu“.

Podle informací ČTK se zatykač týká několika trestných činů včetně vraždy nebo rozvracení integrity státu. Muslim do loňska působil ve vedení syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD). Proti zadržení politika v pondělí demonstrovaly kurdské organizace v řadě zemí, kromě ČR například v Dánsku, Norsku, Kanadě nebo Británii. V úterý se desítky protestujících Kurdů sešly i před budovou pražského městského soudu.

Demonstrace podporovatelů kurdského politika Sáliha Muslima před soudem v Praze. | ČTK

Obdobně jako v Muslimově případě postupoval pražský městský soud například v další sledované kauze ruského umělce Olega Vorotnikova, který byl zadržen na základě mezinárodního zatykače vydaného kvůli aktivitám disidentské výtvarné skupiny Vojna. Soudkyně tehdy přijala umělcův písemný slib, že neopustí Česko a bude se dostavovat k soudu kvůli vydávacímu řízení.

Výměna za vězněné Čechy se nekoná

Rozhodnutí soudu dopadlo jinak, než jak doufal turecký ministr spravedlnosti Abdülhamit Gül. Ten v pondělí uvedl, že doufá, že český soud na Kurda Sáliha Muslima uvalí vazbu. Podle Güla však nepřichází v úvahu, že by Ankara jednala o vydání Muslima výměnou za dva Čechy, kteří byli loni odsouzeni v Turecku k trestu vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG. Informoval o tom turecký deník Sabah.

„Není to žádost o kompromis. Taková otázka není na pořadu dne, nebudeme jednat o výměně dvou Čechů, kteří jsou ve věznici ve městě Van,“ řekl turecký ministr spravedlnosti novinářům. Uvedl také, že Ankara očekává, že český soud uvalí na Muslima dočasnou vazbu na 16 až 40 dnů. Rozhodnutí nreuvalit ji, označil později za chybu.

Češi Markéta Všelichová a Miroslav Farkas jsou v Turecku už několik měsíců vězněni kvůli účasti právě v milicích YPG. Milice pomáhají západním spojencům v boji s tzv. Islámským státem, pro Turky jsou ale odnoží teroristů.

O výměně neuvažoval ani ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO). Chce ale tureckého ministra v nejbližší době telefonicky ujistit, že Česká republika bude postupovat v případu zadrženého Kurda standardně, férově a podle zákona. „Určitě nebudeme po telefonu s prominutím handlovat. U nás fungují jasná pravidla, jsme právní stát a rozhoduje to soud. V konečném důsledku to může ještě rozhodnout ministr spravedlnosti,“ řekl v Bruselu Stropnický a část odpovědnosti tak přesměroval také na svého kolegu Roberta Pelikána (ANO).

„Nezatkli ho v Bruselu ani ve Švýcarsku“

Několik desítek Kurdů a jejich sympatizantů se v úterý už druhým dnem sešlo k protestu před sídlem pražského městského soudu. Demonstranti si s sebou přinesli Muslimovy fotografie či vlajky odkazující na Sjednocenou demokratickou stranu PYD, kterou Muslim do loňska vedl. V různých jazycích skandovali slova jako „svoboda“ nebo „mezinárodní solidarita“, ale také hesla proti tureckému prezidentovi. Nazývají ho teroristou, diktátorem a fašistou. K protestujícím Kurdům se připojilo několik tuzemských aktivistů, kteří mávají vlajkou se symbolem Antify. Na protest dohlíželo několik desítek policistů.

Iniciativa Ne rasismu, která o konání protestu předem informovala, upozornila na to, že bývalý předseda PYD Muslim je občanem Sýrie, nikoli Turecka. Poukázala i na to, že politik do ČR přijel na mezinárodní konferenci z Bruselu, kde veřejně vystoupil na tiskové konferenci, aniž by ho někdo zatkl. V Evropě prý Muslim pobýval delší dobu, navštívil například Švýcarsko. Podle iniciativy českou policii na Muslimovu přítomnost zřejmě upozornily turecké tajné služby.