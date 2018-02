Vražda slovenského novináře pobouřila lídry v Bruselu. A Němci jsou zděšeni

„Jsem otřesen hroznou zprávou o zavraždění Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Odsuzuji tento zbabělý čin. Vraždění či zastrašování novinářů nemají místo ani v Evropě, ani v demokracii,“ prohlásil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker během návštěvy Bělehradu.

„Jsem šokován vraždou novináře v EU. Žádná demokracie nemůže přežít bez svobodného tisku, a proto si novináři zaslouží respekt a ochranu,“ uvedl první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. „Spravedlnost musí být nastolena,“ zdůraznil.

Spolkový kabinet vyjádřil soustrast

„To, že novináři mohou vykonávat svou práci svobodně a bez ohrožení na těle a životě, je předpokladem funkční demokracie a funkčního právního státu. Nic, a už vůbec ne krutá vražda novinářů, kteří vynášejí na světlo pro někoho nepříjemné pravdy, nesmí tento základ našich společností zpochybnit,“ uvedl mluvčí německé vlády na dotaz ČTK. Spolkový kabinet vyjádřil soustrast pozůstalým a také přesvědčení, že slovenské úřady udělají vše pro to, aby čin co nejrychleji vyšetřily.

Slovenský místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič novinářům sdělil, že je vraždou dvou mladých lidí hluboce otřesen. „Jejich smrt nesmí nikoho nechat lhostejným, protože svoboda slova musí být nedotknutelná. Potrestání tohoto činu je morálním imperativem pro zdraví celé společnosti,“ uvedl Šefčovič. „Tato vražda ohrožuje svobodu tisku a demokracii,“ prohlásila česká eurokomisařka Věra Jourová.

Český ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) v Bruselu po pondělním jednání ministrů zahraničí zemí EU řekl, že případ ho „velmi zaskočil“. Pevně prý zatím věří, že nebudou potvrzeny spekulace, podle nichž byla důvodem investigativní práce zavražděného novináře. „Já pevně věřím, že to byla jen nějaká lidská tragédie,“ poznamenal Stropnický. Neumí si prý představit, že by současné Slovensko bylo státem, který by „nějaké problémy s novinářem“ řešil tímto způsobem.

Organizace Reportéři bez hranic (RSF) odsoudila vraždu investigativního novináře a vyzvala úřady k potrestání pachatelů. Připomněla, že Kuciak se zaměřoval na případy daňových podvodů velkého rozsahu. „Znovu byl v EU zbaběle zavražděn investigativní novinář," uvedla Pauline Adèsová-Mévelová, vedoucí pobočky RSF pro EU a Balkán.

25milionová odměna za informace

Podle RSF je to v EU za posledních deset let popáté, co byl zavražděn žurnalista: po loňském zavraždění Daphne Caruanové Galiziové, masakru sedmi žurnalistů časopisu Charlie Hebdo v lednu v Paříži, zastřelení řeckého novináře Sokratise Guiolase v roce 2010 a zavraždění chorvatského žurnalisty Iva Pukaniče výbuchem bomby v roce 2008. Organizace také připomněla, že na žebříčku svobody tisku, sestaveném RSF loni, se Slovensko nachází na 17. příčce, po poklesu o pět míst v předchozím roce.

<p>Nejpravděpodobnějším motivem vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka byla jeho investigativní novinářská práce, řekl dnes na tiskové konferenci v Bratislavě policejní prezident Tibor Gašpar. Kuciak se stal obětí vraždy spolu se svou partnerkou ve svém bydlišti. Jde o první případ vraždy novináře v novodobé slovenské historii. Podle prokuratury vyšetřování komplikuje časový odstup mezi vraždou a nalezením těl obětí.</p>

Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) bylo v zemích Evropské unie v letech 2007 až 2017 zavražděno 17 novinářů. Nejvíce to bylo v roce 2015 při teroristickém útoku na satirický týdeník Charlie Hebdo.

O zastřelení slovenského investigativního reportéra a jeho přítelkyně podrobně informovaly v agenturních zprávách například americké listy The Washington Post a The New York Times, britský deník The Guardian, či bělehradská rozhlasová stanice B-92. Francouzský list Le Figaro připomněl, že Kuciakův poslední zveřejněný článek se týkal možných daňových podvodů spojených s luxusním bytovým komplexem v Bratislavě.

O vraždě slovenského novináře a o tom, že vláda vypsala odměnu za informace vedoucí k vrahům, v přepočtu 25 milionů korun, píší také ukrajinská a ruská média. Od populárního listu Komsomolskaja pravda po vládní deník Rossijskaja gazeta.