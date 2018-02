V lékárnách došel Endiaron. Víme, proč lék proti průjmu není k sehnání

Lékárny bijí na poplach, ve spoustě z nich chybí lék proti průjmu Endiaron. Na vině je podle zjištění Blesk Zpráv více faktorů. Jedním z nich je výpadek na straně výrobce, tedy společnosti Zentiva. Druhým pak to, že se právě v těchto dnech majitel známého léku mění - nově bude v portfoliu společnosti Pfizer. Do kdy bude Endiaron nedostatkové zboží, Státní ústav pro kontrolu léčiv zatím neví.

To, že Endiaron není téměř k sehnání, potvrdil redakci Blesk Zpráv Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Endiaron má změnu v registraci. Má tady kód B. Takže se musí doprodat stávající balení a až potom se nasazují nová. Pokud v lékárně není, tak existuje řada dalších přípravků,“ uvedla mluvčí SÚKL Hana Pavlíčková.

Za nedostatkem je podle mluvčí ale ještě jeden problém. Výrobce, společnost Zentiva, hlásí výpadek ve výrobě.

Lékárny i na e-shopech hlásí vyprodáno

Endiaron nemají kamenné lékárny ani e-shopy. „S výpadkem se potýkají i naše lékárny. Jeho přesné důvody neznáme. Podle neoficiálních informací bude přípravek nejdříve v létě,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí koncernu Dr. Max Michal Petrov.

Další řetězce oznamují nedostatkové zboží ve svém e-shopu. Například Benu.cz a Lékarna.cz hlásí výrobek jako nedostupný. V případě řetězce Lékárna.cz je na webu také hláška, že výrobek objednali, ale neznají termín jeho doručení.

Co všechno se s lékem děje v případě, že se mění výrobce, případně další důležité informace? „Když je jakákoli změna, tak se musí udělat nové krabičky, všechno nové, kde bude název držitele. Kdyby byla změna čehokoli jiného, tak se to musí promítnout i do příbalových informací a do obalu,“ dodala pro Blesk Zprávy Pavlíčková. Endiaron od Zentivy mohou zákazníci kupovat do srpna, pokud jej vůbec někde seženou.

Jak na průjem?

Společnost Zentiva se na dotaz redakce prozatím nevyjádřila. Není to ale první výpadek známého léku. Loni se to stalo dvakrát a v roce 2016 třikrát. To, kdy má jaký lék výpadek, je možné zjistit na webu SÚKLu.

Jako náhrada za Endiaron může dobře fungovat například živočišné uhlí, nebo třeba známá Smecta. Pokud do sebe někdo nechce „cpát“ chemii, může zkusit přežít na suchých rohlících a černém čaji. Podle babských rad na průjem také prý zabírá banán, borůvky a nebo tři kuličky rozkousaného černého pepře jako desinfekce.