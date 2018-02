Šmejdi volají kvůli „státnímu průzkumu“. Pak lidem nutí doplňky stravy

Podvodníci, kteří nabízejí doplňky stravy, si hledají nové způsoby na zisk důvěry nepozorných spotřebitelů. Jedním z nich je i nabízení kloubních přípravků, při kterém se zaštiťují Státním zdravotním ústavem. Instituce před pochybnými telefonáty varovala už v prosinci minulého roku, to ale prodejce neodradilo a telefonáty pokračují dál. Podle předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Gerty Mazalové ovšem nejde o nic neobvyklého, podobně se prodejci snaží zneužít například i jména velkých společností.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) před podobnými praktikami varoval poprvé v prosinci 2017. A po upozornění Blesk Zpráv to nyní dělá znovu. „V současné době Státní zdravotní ústav neprovádí žádný průzkum podobného charakteru,“ zopakovala nová ředitelka Helena Kazmarová ve varování. Spotřebitelé jsou totiž v posledních měsících kontaktováni lidmi, kteří údajně pro SZÚ zpracovávají krátký zdravotní průzkum.

Po zodpovězení otázek dostávají lidé nabídky na kloubní preparáty nebo jiné produkty s možností zúčastnit se soutěže o zájezd do lázní Piešťany. Hovory přitom probíhají z několika různých čísel, v některých případech se volající představují i jmény neexistujících institucí.

„Zlepšíme vám zrak!“ Šmejdi volají seniorům a lákají přes internet, z kulturáků se stahují

Telefonáty nemají s ústavem nic společného

SZÚ proto důrazně připomíná, že s takovými hovory nemá nic společného. „Doporučujeme proto všem spotřebitelům, aby si vždy před koupí nabízeného jménem našeho ústavu předem ověřili na internetových stránkách SZÚ, zda takový průzkum skutečně probíhá pod záštitou zdejšího ústavu,“ dodala Kazmarová.

Podvodníci jménem ústavu nabízejí kloubní přípravky a soutěž o zájezd do lázní v Piešťanech, ale i přípravky na hubnutí, nebo jiné doplňky stravy. Spotřebitelé jsou přitom často vystaveni agresivnímu telemarketingu. „SZÚ nemá žádné prostředky, kterými by tyto aktivity ovlivnil,“ podotkla Kazmarová.

„Státní zdravotní ústav neprodává spotřebitelům žádné doplňky stravy, jeho posláním je naopak ochrana zdraví veřejnosti,“ vysvětluje šéfka SZÚ s tím, že v tomto případě jde o zneužití dobrého jména ústavu. V prosinci na tyto praktiky ústav upozornil i hlavní hygieničku a ministerstvo zdravotnictví.

Nová praktika šmejdů? Podvodníci v mailu nabízí půjčku jménem policie

Experti: Jde o nekalou praktiku

Podle Gerty Mazalové ze Sdružení obrany spotřebitelů nejsou podobné praktiky až tak výjimečné. „Nejde o úplně masově používanou praktiku, ale objevuje se,“ uvedla pro Blesk Zprávy. Podle Mazalové jde někdy o zneužití názvu instituce nebo jiného podnikatele, za které se nepoctiví prodejci vydávají, jindy používají jména, která jsou se jmény oficiálních institucí snadno zaměnitelná.

Jako častý případ expertka uvádí telefonáty, které se zaštiťují SZÚ, nebo podomní prodejce, kteří se vydávají za pracovníky velkých dodavatelů energií a teprve během samotného jednání přiznají, že jsou od jiné společnosti. „Někdy se spotřebitel dozví, že uzavřel smlouvu s takovou jinou společností až v momentě, kdy mu přijde domů dopis „Gratulujeme Vám, že jste si vybral naši společnost …“. Takové jednání má znaky jednání podvodného,“ varovala Mazalová.

Babi, potřebuji peníze na exekuci: Podvodníci na Olomoucku lákali ze seniorů peníze po telefonu

Podobné jednání je přitom trestné. „Takoví podnikatelé se tím dopouštějí též klamavé obchodní praktiky a parazitování na pověsti,“ uvedla Mazalová. Problémovější je z tohoto pohledu druhá možnost, kdy jméno společnosti státní úřad pouze připomíná.

Podobná jména znamenají těžší obranu

„Příkladem je například název společnosti Energetický regulační servis s. r. o., jehož název nápadně připomíná název Energetického regulačního úřadu,“ popsala Mazalová. Díky takové podobě mohou spotřebitelé nabýt dojmu, že jednají právě se státním úřadem, i když tomu tak není. „Pokud je však společnost pod takovým názvem řádně zapsána ve veřejném rejstříku, nelze se proti tomu z pohledu spotřebitele bránit,“ podotkla.

Odbornice spotřebitelům zároveň poradila, jak postupovat, pokud podobný hovor zvednou. „Nejlepší obranou je prevence, tj. předejít tomu, aby spotřebitel vůbec takovou smlouvu uzavřel,“ vysvětlila Mazalová. Pokud člověk zvedne hovor od neznámého čísla, během kterého dostane jakoukoli nabídku, měl by se v první řadě ptát, kde na něj volající získal kontakt. „Tím získá čas rozmyslet se ohledně vzniklé situace a případně hovor ukončit,“ vysvětlila obránkyně spotřebitelů.

Další »šmejdi« okrádají seniory! V Letňanech varují před falešnými sociálními pracovníky

Když hovor zvednete, neodpovídejte na nabídku

„Spotřebitel by rozhodně neměl odpovídat souhlasně na žádnou nabídku, pokud o ni nemá opravdu zájem,“ varovala dále Mazalová. Česká legislativa uznává i smlouvy uzavřené po telefonu. Tyto tzv. distanční smlouvy sice spotřebitel může podle Občanského zákoníku vypovědět do 14 dnů ode dne převzetí zboží, i zde ale může nastat komplikace.

Prodávající nemusejí vždy dostát své povinnosti. To vede k tomu, že spotřebitelé se musejí svých nároků na zboží a peněz domáhat soudní cestou. „Pokud mezitím podnikatel firmu přivede do úpadku, stává se, že spotřebitel sice má pravomocný rozsudek, ale nemá si jej na kom vymoci,“ zmínila Mazalová.

Praktiky šmejdů, nebo tisková chyba? Kanalizace spustila rozbroje v Janovicích

Lidé by podle odbornice měli být v podobných situacích obezřetní a neuzavírat po telefonu smlouvu, pokud si nejsou skutečně jistí, s kým a o čem smlouvu uzavírají. „Do té doby, než bude přijata změna zákona, která by měla posunout účinnost spotřebitelských smluv uzavřených po telefonu až do doby podpisu takové smlouvy v písemné formě, je třeba si na neočekávané telefonáty dávat velký pozor,“ dodala Mazalová.