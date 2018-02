Novináři na mušce zabijáků. Nejohroženější v Evropě jsou žurnalisté v Rusku, i když...

Švédská novinářka Kim Wallová zemřela při plavbě v amatérsky postavené ponorce s jejím dánským konstruktérem Peterem Madsenem. Části těla novinářky potápěči našli v plastovém pytli společně s nožem a těžkými kovovými předměty. Madsen tvrdil, že zemřela, když na ni v ponorce spadl těžký poklop. Pak prý její tělo hodil do moře a ponorku nechal na moři záměrně ztroskotat. On sám se zachránil. Nicméně policisté na torzu patřícím Wallové našli patnáct bodných ran. Co bylo přesně příčinou smrti Švédky, se zatím nepodařilo zjistit.

Údajný vrah novinářky měl harddisk plný pochybného obsahu | Archiv Blesku