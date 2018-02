„Budeme přijímat i anonymní podání. Cokoliv, co může přispět k dopadení pachatele nebo pachatelů úkladné vraždy, bude velmi cenné,“ řekl Fico. Dodal, že případ bude vyšetřovat tým složený ze zástupců prokuratury, ministerstva vnitra, policie i slovenské tajné služby SIS.

Nejpravděpodobnějším motivem vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka byla jeho investigativní novinářská práce, řekl dnes na tiskové konferenci v Bratislavě policejní prezident Tibor Gašpar. Kuciak se stal obětí vraždy spolu se svou partnerkou ve svém bydlišti. Jde o první případ vraždy novináře v novodobé slovenské historii. Podle prokuratury vyšetřování komplikuje časový odstup mezi vraždou a nalezením těl obětí.

„Smrt Jána K. pravděpodobně souvisí s jeho novinářskou činností. Je to bezprecedentní útok na novináře a takto závažnému zločinu Slovensko ještě nečelilo. Ostře odsuzuji tento zločin a slibuji, že nasadíme maximální kapacity, abychom ho vyšetřili a poskytli odpovědi na otázky, které s ním souvisí,“ uvedl na ranní tiskové konferenci policejní prezident Tibor Gašpar.

„Nemůžeme být zemí, kde vraždí novináře. Každou vraždu považuji za obrovskou tragédii, lidskou i společenskou,“ řekla pro DenníkN slovenská ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská.

Podle policie jde nejspíš o úkladnou vraždu. Tu už odsoudilo také slovenské vydavatelství Ringier Axel Springer Slovakia, pod který spadá i web Aktuality.sk, pro který Kuciak psal poslední tři roky.

„Jsme šokováni a zhrozeni zprávou, že Ján Kuciak a jeho partnerka se pravděpodobně stali oběťmi kruté popravy. Přestože celkové pozadí ještě není úplně objasněné, existuje důvod domnívat se, že tento zločin souvisí se současnou investigativou našeho kolegy. Truchlíme s jeho rodinou, přáteli a kolegy. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom podpořili orgány činné v trestním řízení při identifikaci pachatelů,“ píše vydavatelství ve svém prohlášení.

Vyhlásenie vydavateľstva k vražde novinára a jeho partnerky https://t.co/q3J9Sgw2Sy pic.twitter.com/29FavhgFde — O mediach (@Omediach) 26. února 2018

Vydavatelství se prý tímto nedá zastrašit a bude v této práci pokračovat ještě intenzivněji.

Slovenský policejní prezident: Novináře zabili zřejmě kvůli jeho práci

Fico: Pokud se vše potvrdí, jde o útok na svobodu tisku a demokracii

Útok odsoudil také slovenský premiér a předseda vládní strany SMER Robert Fico. Právě o jeho blízkých zastřelený novinář psal.

„Pokud se potvrdí, že vražda slovenského novináře Kuciaka souvisela s jeho prací, šlo by o útok na svobodu tisku a demokracii,“ uvedl.

A v šoku je také český premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Své vyjádření připojil na twitterový účet.

Na Slovensku zastřelili novináře. Psal o lidech blízkých Ficovi a jeho straně Smer

„Jsem v šoku. Jestli se potvrdí, že to souvisí s jeho prací, je to šílené. V životě by mě nenapadlo, že se něco podobného může v roce 2018 na Slovensku stát. Násilí proti novinářům naprosto odsuzuji,“ napsal Babiš, který je původem ze Slovenska.

Čtu o vraždě 27letého slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Jsem v šoku. Jestli se potvrdí, že to souvisí s jeho prací, je to šílené. V životě by mě nenapadlo, že se něco podobného může v roce 2018 na Slovensku stát. Násilí proti novinářům naprosto odsuzuji. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 26. února 2018

Zprávě o smrti slovenského novináře se nechce věřit ani bývalému místopředsedovi poslanecké sněmovny Petru Gazdíkovi z hnutí STAN.

Vražda mladého investigativního novináře a jeho partnerky ve vlastním domě. Nemám slov. Tohle se přece v demokratické a nám tak blízké zemi dít nemůže a nesmí. https://t.co/epzbOjvOcH — Petr Gazdík (@petrgazdik) 26. února 2018

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička souhlasí s názorem, podle kterého se ukazuje, „jak velmi nemístné byly Zemanovy "bonmoty" o likvidaci novinářů.“

V této chvíli se ukazuje, jak velmi nemístné byly Zemanovy "bonmoty" o likvidaci novinářů. https://t.co/TnrynMF671 — Barbora Bittnerová (@BaraBittnerova) 26. února 2018

A ještě tvrdší byl k bonmotům českého prezidenta Miloše Zemana bývalý ministr zemědělství a místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Vtipkování Zemana s Putinem, že novináři by se měli likvidovat, dnes vidíme bohužel v praxi, když byl na Slovensku zavražděn investigativní reportér Ján Kuciak a jeho partnerka. Bylo mu 27 let. Je neuvěřitelné a nepřijatelné, že toto kdokoliv říká, natož prezident. — Marian Jurečka (@MJureka) 26. února 2018

Novinář Kundra: Ať se chytnou za hlavu ti, kdo vyhrožují novinářům v ČR

Do prezidenta Miloše Zemana a nejen jeho se v této souvislosti pustil také investigativní novinář Ondřej Kundra, který píše pro týdeník Respekt. Podle něj by se měli po vraždě slovenského žurnalisty chytnout za hlavu všichni ti, kteří novinářům kvůli jejich práci vyhrožují.

Zavrazdeni TOP 5 investigativniho novinare Kuciaka na Slovensku je ohavnost. Chytnout za hlavu by se meli vsichni ti, kteri novinarum vyhrozuji. V Cesku k jejich likvidaci nabada napriklad prezident Zeman, a neni v tom rozhodne sam. https://t.co/TMwPMGO4E0 — Ondrej Kundra (@okundra) 26. února 2018

Další z českých novinářů, kteří upozorňují na pozadí české politiky, Jaroslav Kmenta zas upozorňuje na to, že na Slovensku přišel o život nejen jeden novinář, ale další jsou také už několik let nezvěstní.

Pokud vražda souvisí s prací novináře, bude to největší šílenost, do jaké se naši sousedi mohli dostat.

PS: Od roku 2015 je nezvěstný reportér HN Miroslav Pejko.

V roce 2008 zmizel investigativní reportér Pavol Rýpal, exspolupracovník pořadu Reportéri.https://t.co/iPcsWl0z57 — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) 26. února 2018

Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček nechce celou tragédi komentovat.

„Nebudeme se připojovat k nízkým pokusům o zneužívání této tragédie k politickému boji,“ napsal Jiří Ovčáček Blesk Zprávám. Na Facebooku už koluje výzva, aby lidé dnes večer přišli za mrtvého novináře, kterému v minulých týdnech vyhrožovali, ale nikdo se tím prý nezabýval, zapálit svíčku na Václavské náměstí.