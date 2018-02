Turecko požádalo Česko o vydání zatčeného Kurda. Jeho příznivci demonstrují v Praze

Muslima zatkla česká policie o víkendu na základě zatykače vydaného Interpolem na žádost turecké vlády. Ankara Muslima, který byl do loňska ve vedení syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD), zařadila před čtrnácti dny na seznam nejhledanějších teroristů. PYD je podle Turecka součástí turecké Strany kurdských pracujících, řazené k teroristickým organizacím.

Turecká agentura Anadolu předtím uvedla, že Ankara pracuje na žádosti o vydání s českými představiteli a tu že musí schválit soud a ministr spravedlnosti.

Anadolu také napsala, že turecké ministerstvo vnitra na Muslimovo dopadení vypsalo odměnu téměř milionu dolarů (asi 20 milionů korun). Podle agentury české úřady požádaly Turecko o dokumentaci potřebnou k rozhodnutí o extradici.

Případ Muslima vyhnal v pondělí do ulic Prahy zhruba dvě stovky jeho podporovatelů. Uspořádali pochod centrem, až dorazili k ministerstvu vnitra, kde demonstrují. Požadují informace a politikovo propuštění.

Kurdský lékař a podnikatel Yekta Uzunoglu, který se případem zabývá, ČTK řekl, že příznivci kurdského politika chtějí vědět, zde je muž ve vazbě. K pochodu k ministerstvu se podle něj sympatizanti zadrženého rozhodli, protože u pražských soudů se nedozvěděli, který z nich bude o dalším osudu zadrženého rozhodovat.

