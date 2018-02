Ledecká vymazala v paralelním slalomu soupeřky: Senzační Ester, má zlato i z prkna!

Mnozí si to ani neuvědomují, ale Ledecká zlatým výsledkem na snowboardu vstoupila do historie olympijských her. „Já se vždycky snažím vyhrát, když stojím na kopci. Pokaždé chci zajet tu nejrychlejší jízdu,“ vyprávěla skromně v Pchjongčchangu. Ale to, co na svahu reálně předvedla, je neuvěřitelné!

Jsou desítky případů, kdy sportovci na zimních hrách vybojovali několik cenných kovů, ale Ester to zvládla ve dvou různých disciplínách, což před ní naposledy zvládl Noru Grøttumsbråten na olympiádě ve Svatém Mořici (1928). On triumfoval v běhu na lyžích a v severské kombinaci.

Co se českých barev týká, nemá ve sjezdovém lyžování konkurenci. Na olympijských hrách dosud získaly bronzové medaile Olga Charvátová Křížová ve sjezdu v Sarajevu 1984 a Šárka Strachová ve slalomu ve Vancouveru 2010. Ve snowboardingu je jí velkou konkurentkou Eva Samková, která v Soči 2014 vyhrála snowboardcross a letos v Pchjongčchangu vydřela bronz.

Tuzemským fanouškům nezbývá než smeknout a ojedinělou sportovkyni v Česku hlasitě přivítat. Vždyť její výsledek v Koreji se dá hravě porovnávat s japonským Naganem (1998)!

: Hlavní událostí devátého dne zimních olympijských her v korejském Pchjongčchangu byl senzační zisk zlaté medaile v podání Ester Ledecké, které ovládla závod v obřím slalomu. Čeští hokejisté zvítězili po nájezdech nad Kanadou a Anastasia Kuzminová získala třetí cenný kov na probíhající olympiádě.

