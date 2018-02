Důchodců přibývá po desetitisících ročně. Penze od ledna poskočily o stovky korun

Ve starobní penzi je momentálně 2,4 milionu lidí, což je o 8 500 více než o rok dříve a o 27 tisíc více než před dvěma lety. Celkem jde o 1,46 milionu žen a 939 tisíc mužů.

Během roku 2018 mohou do starobního důchodu odejít lidé narození mezi listopadem 1954 až prosincem 1959. Důležité je hlídat hned několik věcí, předně to, kolik mají „odpracovaných“ let.

Podle aktuálních podmínek musí být v evidenci alespoň 34 let důchodového pojištění. Do této doby se započítává jak práce, tak například péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Nárok na důchod mají nyní tito obyvatelé:

muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955

bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955

ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě

ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti

ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti

ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí

Většina seniorů je zahořklá. „Důchod si může užít každý, pište si hezké věci,“ radí expert

O důchod se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze jde o „Pražskou“ správu a v Brně „Městskou“ správu), a to podle trvalého bydliště. Úředníci žádost sepíší, není potřeba nic dopředu vyplňovat. Podle počtu odpracovaných let a výše výdělků nebo plateb do systému se potom určí výše důchodu.

Video Jak se připravit na důchod? Radí expert Zdeněk Svoboda. - David Budai, Lukáš Červený 1080p 720p 360p REKLAMA

Důchod není povinný

„Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím navýšit,“ uvedla mluvčí Jana Buraňová s tím, že výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání starobního důchodu. „Po 360 kalendářních dnech této činnosti pak lze požádat o přepočet důchodu, a tedy zvýšení důchodu,“ dodala.

Důchody v posledních letech rostly spíše mírně, například od roku 2011 do konce roku 2016 se zvýšily jen zhruba o necelou tisícikorunu. Během roku 2017 ale došlo k výraznějšímu navýšení – průměrný důchod stoupl o více než 700 korun. Na začátku došlo k výraznější valorizaci penzí, stouply průměru o 411 korun, minimálně pak o 150 korun. Přesto je stále přibližně 180 tisíc seniorů, kteří pobírají méně než 9 tisíc korun.

Takto rostly české starobní důchody. | Archiv CNC

Tisíce seniorů v bídě

Šéf nedávno skončené důchodové komise Martin Potůček v rozhovoru pro Blesk Zprávy řekl, že v Česku jsou kapitalistické ceny, ale socialistické důchody. „Paradoxně ale ty socialistické důchody byly zásluhovější než ty dnešní,“ uvedl s tím, že řada důchodců podle něj dnes nežije důstojně. „Je hodně osamělých lidí v důchodu, kteří žijí na hranici chudoby. V okamžiku, kdy se objeví nutný větší výdaj, ocitnou se pod touto hranicí,“ dodal.

Celkem bylo v roce 2017 na všech důchodech vyplaceno 404 miliardy korun, příjmy z pojistného činily 405 miliard. Ze studie, kterou loni nechala vypracovat vláda, vyplynulo, že současný důchodový systém je do budoucna udržitelný a jeho zásadní reforma není nutná. Stačit by podle autorů měly úpravy parametrů spolu se zvýšením důchodových výdajů posílením spoření v takzvaném třetím pilíři.