Zeman mě letos dvakrát požádal o vydání hackera Nikulina Rusku, řekl Pelikán

Prezident Miloš Zeman letos dvakrát žádal ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby vydal údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Ruska, a nikoli do Spojených států. Pelikán to řekl serveru Aktuálně.cz. Na začátku týdne za ním kvůli tomu byl i prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Nikulin je nyní v pražské pankrácké věznici.