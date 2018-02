„Svou profesi už nenajdu.“ Na pracáku končí hradlaři, písaři i poradci prezidenta

„Živil jsem se jako hradlař na železnici a hledám práci.“ I s takovým požadavkem se mohou setkat zaměstnanci úřadu práce, když zavádí do systému nového uchazeče o práci. Momentálně práci hledají dva hradlaři či hláskaři, ale žádné místo není volné. Je pravděpodobně i tím, že díky modernizaci železnice už není lidská obsluha tradičních hradel či hlásek potřeba.

Topič jen při historických jízdách

V databázi úřadu práce je možné najít desítky lidí s profesemi, které patří spíše minulosti. Jde právě často o lidi, kteří dříve pracovali na železnici – signalista, výpravčí vyhýbkář, nádražní, topič nebo třeba brzdař. Jejich uplatnění v takovém oboru je problematické, ale jsou i výjimky.

„Profese brzdař nebo topič patří v podstatě do dávné minulosti, například provoz parních lokomotiv a tedy práce topiče byla zrušena přibližně v roce 1980,“ řekl pro Blesk Zprávy mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Dodal, že topiči existují i dnes, ale pouze v rámci nostalgického provozu historických parních lokomotiv. Před sedmi lety dráhy dokonce zaměstnávaly krátkou dobu i brzdaře, a to na obnovené ozubnicové trati z Tanvaldu do Harrachova.

Zatímco některé železniční profese zanikly, třeba posunovači na železnici stále fungují. „Tuto profesi stále poptáváme. Je potřebná například při manipulaci s vozy a soupravami v osobní i nákladní dopravě,“ vysvětlil Šťáhlavský.

Výrobce matrací i poradce prezidenta bez práce

Mezi další spíše nostalgické profese patří třeba svačinář, sedlář, kloboučník. I tyto se přitom objevují mezi uchazeči o práci. Lidé zpravidla své původní povolání hlásí, když se na úřadu práce ucházejí o podporu v nezaměstnanosti.

„Každý uchazeč žádá o zprostředkování vhodného povolání. Mimo jiné uvádí i svou profesi, která se zavedením klienta do systému následně objeví ve statistikách,“ uvedla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková s tím, úředníci se snaží najít buď stejnou, nebo podobnou práci. A pokud není k sehnání, nabízí se práce v příbuzném oboru.

Práci momentálně hledají také dva rybáři na moři, 11 výrobců sýrů, čtyři písaři a dezinfektoři nebo třeba jeden člověk, který pracoval jako obsluha tabákového stroje. Méně obvyklá povolání shání také pět figurantů, 11 toaletářů, čtyři dezinfektoři a jeden výrobce matrací. V evidenci úřadu práce jsou i dva poradci prezidenta nebo premiéra a několik vysokých státních úředníků.