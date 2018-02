Nebojíte se řídit mercedes? Popeláři lákají nové řidiče vtipem i nástupní prémií 50 tisíc

Nedostatek pracovníků trápí českou ekonomiku. Mezi nejvíce nedostatkové profese pak patří řidiči nákladních automobilů, o které se firmy musejí přetahovat, není tak žádným tajemstvím, že platy řidičů v posledních letech dramaticky rostou. Občas ale ani to nestačí. Společnosti tak musí čím dál víc sázet na benefity, jako například náborový příspěvek, ale i na vtip. To zřejmě pochopili i pražští popeláři, kteří nové kolegy lákají na „Práci, která dává smysl a je za rohem v krásném centru Prahy“.

„Čeká vás práce v krásném centru Prahy v kabině moderního auta,“ láká jeden z inzerátů Komwagu na výhled, který si řidič při práci může užít. Nejde přitom o první inzerát společnosti. Ta už v létě minulého roku „hledala kolegu, který se nebojí usednout za volant mercedesu“.

V nejnovějším inzerátu pak společnost, která zajišťuje svoz odpadů především v Praze, láká na „práci, co má smysl… za rohem“. Firma se tak snaží nalákat řidiče svých popelářských vozů. Ti se mohou mimo jiné těšit na náborový příspěvek ve výši až 50 tisíc korun.

Firma nabízí k platu jako benefit 144 vajec. Dostanou ho jen „vzorňáci“

Řidiči jsou na trhu práce nedostatkovým zbožím

Firma se tak snaží vyřešit nedostatek pracovníků. Profesionální řidiči totiž patří k těm vůbec nejvíce nedostatkovým zaměstnancům. Odhady celkově hovoří až o deseti tisících v celé republice. Nedostatek pracovníků je podle personalistky Komwagu Lucie Jindrové úměrný kvalifikaci, kterou od řidičů požadují. Tedy platné řidičské oprávnění skupiny C a platné profesní zkoušky.

S nabídkou náborového příspěvku a „práce, která má smysl“ firma věří, že bude slavit úspěch. „Přesné vyhodnocení však budeme mít za několik týdnů,“ doplňuje Jindrová s tím, že na celkové hodnocení je ještě brzy. Situaci totiž ztěžuje i velká konkurence mezi podniky, které řidiče potřebují.

To společnosti vede k tomu, aby řidičům nabízely co nejlepší podmínky, a to nejenom těm novým, ale i těm stávajícím, kteří jinak mohou přejít jinam. „Fluktuace je všude, ale díky bonusovému programu se nám daří řidiče si udržet,“ dodává k tomu Jindrová.

Masáže v pracovní době, chůvy i firemní kino: Na to české podniky lanaří zaměstnance

Řidičům rapidně rostou mzdy

Pro společnosti tak dnes začínají být běžné nejen náborové příspěvky. Firmy lákají na čím dál vyšší výdělky. Výjimkou není pražská společnost. „Nástupní mzda činí 25 000 až 30 000 podle dovedností, které má daný řidič,“ říká k tomu Jindrová. Podobně vysokých nabídek jsou přitom plné portály s nabídkami práce. Podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2016 (novější zatím nejsou k dispozici) byla přitom průměrná mzda řidičů nákladních automobilů pouze necelých 20 tisíc.

O náborový příspěvek ovšem nepřijde ani zbytek popelářů. Závozníci, kteří se starají o samotné vynášení popelnic, si u Komwagu přijdou při nástupu na 30 tisíc korun. Průměrný plat pracovníka odvozu a recyklace odpadů byl přitom za rok 2016, ze kdy jsou poslední dostupná data, ve výši 18 231 korun hrubého měsíčně.

Odbory chtějí ještě letos zvýšení platů. O kolik a od kdy, to ještě řeknou

Komwag loví i ve věznicích

Pro Komwag nejde o první větší iniciativu, jak získat nové zaměstnance. Již před rokem se ve spolupráci s Prahou 2 a Vězeňskou službou zapojila do projektu na zaměstnávání vězňů ve výkonu trestu.

„Někteří z vězňů předem avizovali, že by chtěli být dál ve společnosti zaměstnáni. To byl vedlejší cíl našeho projektu,“ vysvětlovala v červnu starostka Prahy 2 Jana Černochová. A první z vězňů již skutečně nastupovat začali.

Firma s nimi totiž měla skvělé zkušenosti. Mezi trestanci a řadovými zaměstnanci nevznikají problémy a vedení si pochvaluje jejich výkonnost danou mnohdy lepší fyzickou kondicí. „Myslím, že jediný problém byl, že chtěli víc knedlíků. My se samozřejmě staráme o vězně i tak, že jim musíme dodávat teplou stravu. Tak, jak mají vyšší výkon, tak potřebují i vyšší příkon,“ hodnotil v létě spolupráci předseda představenstva společnosti Jaroslav Stružka.