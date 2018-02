Poukázky místo dávek trápí postižené i seniory. Poslanci projednají jejich omezení

Svítá naděje pro lidi v nouzi, kteří od prosince dostávají část dávek v poukázkách a jsou kvůli tomu v problémech. Ve Sněmovně leží dva návrhy, jak zmírnit opatření proti zneužívání dávek, které dopadá hlavně na nevinné. Například nemocní senioři mají problém si pro poukázky na úřad vůbec dojít a další lidé trpí kvůli tomu, že je nepřijímají ve všech obchodech. Problémem je to hlavně v malých obcích, kde jsou často jen místní koloniály.

Mladý muž v invalidním důchodu, který nemůže pracovat, chtěl v malém obchodu za jídlo zaplatit poukázkami. Ty dostal z úřadu práce v rámci podpory v hmotné nouzi, u prodavačky se ale nesetkal s pochopením. „Prodavačka za pokladnou volala vedoucí, ať k ní dojde, že jsou tady nějaké socky a že chtějí platit nějakými potravinovými lístky,“ vzpomíná muž. A nepříjemní byli také lidé, kteří stáli ve frontě za ním. „Socky, nezdržujte a jděte makat, nic bych vám nedal,“ pokřikovali.

Jde o jednu z řady negativních zkušeností, s nimiž se potýkají například nemocní a postižení lidé odkázaní na pomoc státu. Přestože za svou situaci nemohou a práci kvůli svému postižení neseženou, čelí zbytečné stigmatizaci, upozorňuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Nyní navíc dostávají část dávek hmotné nouze v poukázkách, které není možné utratit ve všech obchodech.

Video „Zavedení povinných poukázek u dávek je chyba,“ zuří ombudsmanka Šabatová - David Budai, Blesk Zprávy 720p 360p REKLAMA

Podle jejího předsedy Václava Krásy kvůli povinným poukázkám trpí také rodiče, kteří o postižené děti pečují. „Je tady objektivně skupina lidí, kteří si práci nikdy najít nemohou,“ upozorňuje. Dodává, že opatření cílené hlavně na lidi, kteří dávky zneužívají a přivydělávají si bokem, dopadlo především na ty, kteří se nemohou bránit.

Alkohol a cigarety už za dávky nekoupíte. Bič na nepoctivce odnesou invalidé

Starosta běhá pro poukázky seniorce

Od loňského prosince je část (minimálně 35%) podpory v hmotné nouzi vyplácena v poukázkách, za které je možné koupit potraviny, drogerii nebo oblečení. Potíž je v tom, že tyto poukázky nepřijímají ve všech obchodech, což je problém hlavně v menších obcích a na venkově. Redakce Blesk Zpráv přinesla i příběh starosty, který musí každý měsíc poukázky vyzvedávat 81leté seniorce. Úřad práce je totiž vydává hlavně osobně nebo na základě plné moc. Zaslání je možné jen ve výjimečných případech, například pokud lidé leží v nemocnici.

Video Seniorce (81) vyzvedává poukázky starosta. „Jinak to nejde,“ kritizuje opatření proti zneužívačům dávek - David Budai, Blesk Zprávy 720p 360p REKLAMA

Poslankyně Jana Pastuchová (ANO), která původní návrh předložila, nyní do Sněmovny poslala novelu zákona, který by zavedla výjimky pro některé citlivé případy. Jde konkrétně o lidi pobývající v sociálním nebo zdravotnickém zařízení, případně ty, kteří byli zbaveni svéprávnosti. Zároveň by zrušila poukázky na dávky pod 500 korun.

„Návrh zahrnuje i takzvané důvody hodné zvláštního zřetele. V praxi to znamená, že budou mít pracovníci úřadů práce možnost rozhodnout u konkrétních případů, zdali je pro ně výplata části příspěvku na živobytí formou poukázek efektivní,“ uvedla Pastuchová pro Blesk Zprávy.

Podobný názor zastává také ministerstvo práce a sociálních věcí, podle něhož by byly poukázky zrušeny pro obyvatele ústavů či domovů pro seniory a osob s omezenou svéprávností. Nyní pracuje na vlastní novele.

Krása: Kvůli poukázkám trpí i postižení

Podle Národní rady postižených je ale toto případné opatření nedostatečné. Podle nich by dávky v hotovosti měli dostávat také lidé vážně postižení a invalidní důchodci. „Budeme s ministerstvem hledat kompromis. Na některých věcech ale budeme trvat. Bude to na dohodě v Parlamentu. Myslíme si, že máme sílu naše návrhy prosadit. Věřím, že se ale nějak dohodneme,“ uvedl Václav Krása.

Ve Sněmovně v tuto chvíli leží i druhá novela, kterou předložil poslanec Vít Kaňkovský (KDU–ČSL) a poslanci z dalších politických stran. Tento návrh vyčleňuje z výplaty dávek poukázkami daleko širší skupinu osob. Bude tedy záležet na rozhodnutí poslanců, pro jaké změny se nakonec vysloví. Kdy se bude o návrzích hlasovat, zatím není jasné. Mělo by to ale být na nejbližších schůzích.

Stravenky místo dávek: Handicapovaní musí nakupovat draze, bič trestá nevinné

Poslankyně Jana Pastuchová (ANO) hájí svou novelu, která poukázky omezí jen částečně:

Jakým způsobem vaše novela řeší řadu dalších případů, kdy se lidé pobírající poukázky dostávají do problému? Jde například o nepracující rodiče postižených dětí, seniory žijící v malých obcích nebo lidi s 2. a 3. stupněm invalidity.

Návrh novely zákona o hmotné nouzi zahrnuje i tzv. důvody hodné zvláštního zřetele. V praxi to znamená, že budou mít pracovníci úřadů práce možnost rozhodnout u konkrétních případů, zdali je pro ně výplata části příspěvku na živobytí formou poukázek efektivní či nikoliv. Věřím, že pracovníci úřadů práce znají svoje klienty a nejlépe posoudí, komu udělit výjimku.

Zdůrazňuji však, že většina příjemců příspěvku na živobytí pobírá i další sociální dávky, invalidní či starobní důchod. Poukázky tak tvoří pouze zlomkovou část. Pokud příspěvek na živobytí používají k úhradě jiných věcí a služeb, než jsou základní životní potřeby, tedy jídlo, oblečení a hygienické potřeby, pak problém spočívá jinde.

Konzultovala jste změny s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, jak jste slibovala? Podle nich by výčet výjimek měl být širší.

S panem Krásou jsem hovořila, na konečném výčtu výjimek jsme se ale neshodli. Návrh NRZP však zohledňuje jiný poslanecký návrh novely zákona o hmotné nouzi. Uvidíme tedy, jak rozhodne Sněmovna.