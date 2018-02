Budou turističtí průvodci potřebovat nový glejt? Problémy s nimi řeší nejen Praha

Nepoctiví průvodci trápí hlavní město. Magistrát proto v polovině února předložil návrh novely zákona, která by zpřísnila podmínky, za jakých by turistický průvodce mohl získat živnost. Hlavní město tak vyšlo vstříc průvodcovským organizacím, které poukazovaly na to, že musí o práci bojovat s řadou cizinců, kteří své služby nabízejí nic netušícím turistům, aniž by měli řádnou akreditaci. Praha ale není jediným městem, kde v ulicích narazíte na průvodce. V těch menších jsou ovšem problémy spíše jiného rázu.

Průvodcovství by se podle novely mělo stát takzvanou vázanou živností. Nešlo by přitom o nic netradičního. „Mnoho zemí stanovuje kvalifikační požadavky a ohlášení před prvním poskytnutím služby s předložením dokladů o kvalifikaci průvodce,“ vysvětluje předseda Asociace průvodců České republiky Stanislav Voleman.

Inspirací by mohly být rakouské zákony

„Dobře fungující systémy existují v řadě zemí po celém světě,“ připomíná. Pro dobrý příklad fungování průvodců se navíc nemusí chodit daleko, inspirovat by se čeští zákonodárci mohli podívat například do Rakouska. „Rakouští průvodci mají vysoké kvalifikační i profesní standardy,“ vysvětluje Voleman.

Rakouské zákony navíc myslí i na zahraniční průvodce. Ti musí skutečnost, že budou v zemi provádět, dopředu ohlásit tamnímu ministerstvu hospodářství. K ohlášení navíc musí přiložit i doklad o tom, že svou práci legálně vykonávají v zemi, ze které do Rakouska zamíří, a další potvrzení, že jako průvodci pracovali alespoň dva roky za posledních deset let. Kromě Rakouska ovšem činnost průvodců reguluje i dalších 15 států v EU. „To u nás bohužel chybí,“ dodává k tomu Voleman.

Asociace průvodců se na rozdíly v podmínkách pro průvodce u nás a v jiných zemích snaží dlouhodobě upozorňovat. Návrh možné novely, kterou předložil pražský magistrát, tak schvaluje. „Každá úprava, která stanoví rozumné požadavky na odbornou způsobilost průvodců, je vítaná,“ řekl pro Blesk Zprávy Voleman.

Neprofesionální průvodci v Krumlově i jinde

Uvádí, že problémy hlásí kromě Prahy i další města, jako například mezi turisty populární Český Krumlov. „Pokud v této věci neuděláme změnu, nepodaří se nám zachovat kvalitu průvodců a dobrou pověst destinace,“ varoval Voleman.

Hlavní město by kvůli tomu ale rádo upravilo příslušný zákon tak, aby k průvodcovské službě byla vyžadována odborná způsobilost. „Stále hledáme cestu k nápravě současného neúnosného stavu v oblasti průvodcovské problematiky a věřím, že najdeme schůdnou cestu k odstranění základních problémů, na které si licencovaní průvodci stěžují,“ komentovala záměr Prahy předsedkyně kontrolního výboru magistrátu Jaroslava Janderová z ODS.

Jednání je otevřené i ministerstvo pro místní rozvoj. „Všechny služby cestovního ruchu by měly být poskytovány v co možná nejvyšší kvalitě. I služba průvodce,“ podotýká Vilém Frček z tiskového odboru ministerstva.

Ministerstvo se podle něj snaží najít nejoptimálnější formu regulace. Frček upozorňuje na to, že je při případné úpravě zákona nutné podívat se na více možných řešení. „Jedním ze zvažovaných řešení bylo a je znovuzařazení průvodcovské činnosti mezi živnosti vázané,“ přibližuje. Po tomto řešení by přitom rádi sáhli i samotní průvodci, kteří navrhují připojit ho k novele zákona o podnikání v cestovním ruchu, která v současnosti leží ve Sněmovně.

Vázaná živnost má podle ministerstva alternativy

„Dalším zvažovaným řešením je zavedení takzvaného „protected title“, tedy zvláštní označení průvodce, který splnil kvalifikační požadavky,“ uvádí Frček další možnost. Protected title by znamenal, že průvodci, kteří splní kvalifikační požadavky, by získali zvláštní označení, které by je oddělilo od těch, kteří je nemají. Pro podobné řešení by navíc mohlo hovořit i to, že existuje unijní požadavek na snížení počtu regulovaných činností.

Kromě toho by bylo nezbytné případnou změnu konzultovat i s ministerstvem průmyslu a obchodu. „Živnostenský zákon je totiž v gesci právě tohoto ministerstva,“ upozornil Frček. Záměr pražských zastupitelů o změnu zákona by tak mohl být během na delší trať.

Problémy přitom neřeší jen v Praze. Například na jihu Čech se s neprofesionálními průvodci podle ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromíra Poláška potýkal zejména Český Krumlov. Polášek nicméně poukázal na to, že ve městě je velmi aktivní Asociace průvodců, která se problémy snažila řešit společně s místními představiteli.

Problém s průvodci jednodenních zájezdů

Řada turistických cílů se pak potýká i s problémem, který pražští průvodci příliš neznají. Tím jsou jednodenní zájezdy na tato místa. „Většina výprav má svého průvodce, jen malá část využívá místní průvodcovskou službu,“ popisuje například starosta Telče na Vysočině Roman Fabeš. „Určitě je to na úkor kvality informací a také to poškozuje místní podnikání,“ zamýšlí se.

Oba muži jsou nicméně opatrní s hodnocením toho, zda by možná úprava živnosti mohla mít kýžený přínos. Polášek si není jistý, zda by přístup ke své práci neměli změnit i ti certifikovaní průvodci. „S nástupem digitálních průvodců a dalších i on-line nástrojů je to především o samotné práci průvodců, kteří musí i formu přizpůsobit poptávce – vytváření příběhů, specialit a zajímavostí namísto strohého výkladu,“ vysvětluje.