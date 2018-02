České seniory to táhne ven. Na dovolené navíc často „řádí“ víc než mladší ročníky

Představa o tom, že čeští senioři jsou nejraději doma, se pomalu v posledních letech rozplývá. Cestovní kanceláře hlásí, že senioři tvoří až čtvrtinu všech jejich klientů – a nejde jen o zájezdy do českých lázní. Starší lidé cestují po Evropě, ale i do exotických destinací. Jako klienti ovšem mají senioři specifické požadavky a vyžadují individuální přístup. A rozhodně se neomezují jen na povalování se na pláži.

„Senioři patří samozřejmě mezi významnou část naší klientely, jejich podíl dlouhodobě neklesá, spíše se postupně zvyšuje, což souvisí jak s obecným stárnutím celé populace, tak ale také s rozšiřujícími se možnostmi, které dnes senioři mají, a s jejich zálibou v cestování, která roste,“ řekl Blesk Zprávám Petr Šatný z CK Alexandria.

„Pobyty pro klientelu 55+ se v nabídce CK stále více prosazují. Cestovní kanceláře vycházejí z předpokladu, že senioři budou v budoucnu spíše bohatnout a současně s tím i více cestovat, což se v posledních letech potvrzuje. Do období zralého věku navíc vstoupila také generace podnikatelů, která byla aktivní zejména v devadesátých letech a nyní disponuje dostatkem volného času i financí, které investuje do dovolené v zahraničí,“ potvrzuje i Tereza Picková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

„Senioři často říkají, že za mlada cestovat nemohli, tak si to teď chtějí vynahradit,“ vysvětluje Jan Bezděk z CK Fischer.

Egypt i Zanzibar

Podle cestovních kanceláří jezdí čeští senioři do Španělska, Itálie, Řecka nebo Bulharska, Norska nebo na Madeiru. V letošní sezoně kralují zájezdy do Egypta nebo Turecka. Během adventu vyráží do Vídně, Drážďan, Norimberka a Salzburgu. „Movitější klientela létá za exotikou, jako je např. Zanzibar, Keňa nebo i Kuba,“ říká Stanislav Zima z EXIM tours.

Nižší teploty a zájezdy mimo sezonu

Problémem mohou být pro seniory, kteří touží po dovolené u moře, vysoké teploty, které nemusí starší tělo tak dobře zvládat. „Seniorům doporučujeme dovolenou především v červnu a září, kdy je u moře velmi hezky, ale teploty ještě nejsou tak vysoké. Další výhodou dovolené v tomto období je to, že letoviska a pláže nejsou tak plná jako v hlavní sezoně. A v neposlední řadě je samozřejmě i výhodnější cena, která je v různých akcích pro seniory nejlepší právě ve zmíněných měsících,“ doporučuje starším lidem Šatný.

Hlavně žádný stres a děti

Cestovní kanceláře se shodují na tom, že starší klienti vyžadují osobní přístup a málokdy si objednají zájezd online. Navíc očekávají důkladnou organizaci cesty bez stresujících situací a v místě zájezdu očekávají kvalitní služby českého delegáta a průvodce.

Dopravu preferují leteckou, protože je nejrychlejší a nejpohodlnější. Stejně tak volí klasické all inclusive stravování, protože se nemusí na dovolené o nic dalšího starat.

„Senioři se také často dotazují po hotelech pouze pro dospělé, kam nejezdí děti, aby si dopřáli co největší klid,“ řekla Simona Fischerová z portálu eTravel.cz. Podle ní si každý druhý pár seniorů kupuje ke klasickému pobytovému zájezdu alespoň jeden výlet za památkami. Proto nejčastěji vyrážejí do Řecka a Bulharska, kde je např. antických památek nespočet. Oblíbené jsou také lodní výlety a okružní plavby.

Aktivnější než mladší ročníky

Podle Bezděka z CK Fischer starší generace tráví dovolenou často aktivněji než mladší ročníky nebo rodiny s dětmi.

„Máme spoustu dříve narozených zákazníků, kteří chtějí trávit dovolenou někde, kde to žije, kde se dá vyrazit do městečka na vycházku po promenádě, do kavárny či na trh, klienty, kteří se ptají již při koupi zájezdu, jaké lze absolvovat na místě výlety s českým průvodcem a co vše se dá navštívit. Představa typického seniora, jehož nejdůležitějším požadavkem je ‚doktor v domě‘, tak rozhodně není nejčastější případ mezi těmi, kteří s námi vyráží na dovolenou,“ přibližuje aktivitu seniorů Šatný z CK Alexandria.

Zájem seniorů o cestování rok od roku roste. Cestovní kanceláře jim uzpůsobují nabídku a vznikají i speciální cestovky, které se orientují výhradně na zájezdy pro starší ročníky. Využít mohou navíc speciální zájezdy, které jsou dotované v rámci programu Europe Senior Turist.