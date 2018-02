V jednačtyřiceti domácnostech zavládla v neděli radost, i když asi trochu smíšená. V druhém tahu Sportky totiž právě 41 lidí chytlo „druhou“ – pět čísel plus dodatkové číslo, a zabezpečili si tím víc než 22 tisíc korun (výši výhry počet správně tipujících „zdevalvoval“) . Počet výherců je podle Sazky absolutně rekordní. Za celých 61 let provozu Sportky tolik lidí v druhém tahu ještě nevyhrálo.

„Jedná se o rekord a zcela výjimečnou situaci. Historicky nejvíce bylo 28 výherců v druhém pořadí,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Jaké další zajímavosti prozradila sázková kancelář? Co třeba nejsázenější kombinace čísel? „Nejsázenější kombinací čísel je šestice 1, 2, 3, 4, 5, 6, která však dosud nikdy nepadla,“ vysvětlil Friedmann.

Sportku sází od roku 1967, loni vyhrál 11 milionů

Úplně první tah Sportky proběhl 22. dubna 1957. Existuje tedy 61 let. Za celou tu dobu se pouze jednou stalo to, že by byla vylosovaná stejná šestice čísel. „Šlo o čísla 5, 14, 27, 31, 46, 47, která byla poprvé vylosována v 7. týdnu 1980 a podruhé v 10. týdnu 2009,“ vypověděl mluvčí.

Dvakrát stejná čísla?

Čísla 1 až 6 tedy nikdy nepadla, přesto má Sportka svůj rekord i na poli nejnižších hodnot. Šlo o šestici vylosovaných čísel: 2, 3, 5, 6, 8, 13 ve 48. týdnu 2002. Ovšem existuje i kombinace nejvyšších vylosovaných čísel: 35, 37, 40, 43, 44, 49 v 6. týdnu 2007.

„Zajímavostí roku 1999 bylo 31 výherců jackpotu v I. tahu v neděli 5. září 1999, každý z nich získal výhru v hodnotě 534 358 Kč,“ dodal Friedmann.

V Česku je na 350 nových milionářů. Výhry v loterii tají i před rodinou

Všichni tito výherci opsali výherní čísla z časopisu „Sazka baví, radí a informuje“, který tenkrát vydávala. V tomto časopise otiskli rozhovor s výhercem jackpotu ze dne 8. srpna 1999 a jeho výherní potvrzenku systémové sázky na 8 čísel. Výše zmínění výherci opsali prvních šest čísel – 15, 16, 26, 27, 33, 36.

V loňském roce si sázením v Česku pořádně vydělalo 348 lidí. Stali se z nich totiž milionáři. Nejvíc jich vzešlo právě pomocí Sazky. Milionáři, kteří vzešli z různých loterií, si tak mezi sebou rozdělili víc než miliardu korun.

Výhra přes dva miliony

O velkém štěstí může hovořit třeba žena z Karlovarska, která si vsadila v loterii Korunka. Krátce potom si odložila věci na nedaleký stolek, a když si následně uklízela věci do kabelky, nemohla svůj tiket najít.

„Pravděpodobně měla vnitřní tušení, protože si vsadila stejný tiket ještě jednou. Ještě ten den odpoledne zjistila, že její předtucha byla správná, neboť na svůj tiket vyhrála 1 048 000 korun. Tato výhra ji natolik motivovala, že se znovu pečlivě podívala do svých věcí a svůj druhý tiket našla,“ řekl pro Blesk Zprávy Pavel Heral z marketingového oddělení loterie. Paní si tak za jeden den přišla na více než dva miliony.