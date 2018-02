Špinavý řemeslník, který má hned čas? Takového nebrat. Odborník radí, kde hledat machra

Sehnat kvalitního fachmana není prý v dnešní době vůbec nic snadného. Potvrzuje to i ředitel cechu malířů a lakýrníků Pavel Žatečka. Dostal se k němu například příběh seniora, který pětinásobně přeplatil novou toaletu. Podle všeho ale není zcela nereálné sehnat dobrého řemeslníka. Nejlépe prý funguje šuškanda, tedy reference známých. Na rady z internetu a hodinové manžele ale raději zapomeňte.

Žatečku zaráží, že lidé často do svojí domácnosti nechtějí investovat příliš mnoho peněz a raději si pořídí například předraženou navigaci, kterou potřebují jenom občas, přičemž v bytě obvykle stráví mnohonásobně více času než na cestách.

Odborník v rozhovoru pro Blesk Zprávy upozornil na jeden příklad z praxe. „Senior chtěl novou toaletu. Objednal si firmu, ta mu nainstalovala novou a zaplatil za to celkem 25 tisíc korun. U této práce by se ale řemeslník měl vejít asi do pěti tisíc korun,“ popsal neradostný příklad. Ovšem i tohle je možné podchytit dopředu, existují publikace „Vím za kolik“, ve kterých se spotřebitel dočte vše o cenách řemeslníků. Sehnat se dá snadno na internetu (třeba na: pro-rozpocty.cz).

Čisté montérky a profesionální „vercajk“

Jak tedy zhodnotit a vybrat fachmana, který práci udělá dobře a navrch nás neokrade? V podstatě se jedná o tři základní věci. „V současné době jsou dobří řemeslníci na několik měsíců objednání, neměl by tedy mít čas hned. Pokud střelí cenu od oka, ani se do bytu nepřijde podívat, to je další indicie,“ prozradil Žatečka.

Ovšem pozor i na vzhled. Podle experta by ten správný řemeslník, ať už je to malíř, nebo obkladač, měl dbát na čistotu. Měl by tedy přijít v čistých montérkách a ne v ušmudlané mikině a džínách. Stejně tak o něm hodně prozradí profesionální „vercajk“.

Lidé mají údajně také lepší pocit, pokud je v partě řemeslníků dívka. V zahraničí je prý běžné, aby v učňovských oborech byla až polovina dívek.

Žatečka dále doporučuje, aby si lidé brali odborníky z cechů. V případě jakéhokoli problému je potom snazší reklamace. A to potvrzuje i Eva Svobodová z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Pomůže mistrovská zkouška?

„Doporučujeme, aby zákazníci vybírali ověřené řemeslníky. Nejvíc samozřejmě funguje šeptanda, tedy doporučování kontaktů. Pokud lidé nechtějí vybírat někde na internetu, tak je dobré vybírat řemeslníky přímo z odborných cechů. Pro vstup do cechu jsou totiž určité podmínky, jako vzdělání v oboru, bezúhonnost a tak dále. Zákazník má tedy také vyšší záruku, že dostane kvalitní práci,“ vysvětlila Svobodová a také upozornila na jednodušší možnosti reklamace.

Hodinové manžely podle expertky lidé vybírat můžou, ovšem spíš na práce, jako je sekání zahrady, nebo sestavení kuchyňské linky. Neměli by se „vrtat“ v elektřině, ani spravovat například karmu. To už jsou specializované práce, na které je zapotřebí mít člověka s patřičným vzděláním.

Svobodová pohovořila také o dalších výhodách cechů. „Cechy své členy také dál školí. V současné době se jedná například o mistrovské zkoušce. Jedná se i za účasti ministerstev školství a průmyslu a obchodu. Měla by jít o nejvyšší úroveň řemeslného vzdělání. Skládala by se z několika úkolů, mezi ty patří vyhotovení mistrovského díla i teoretická část,“ popsala pro Blesk Zprávy Svobodová.

Pro mistrovskou zkoušku je i Žatečka. Z jeho pohledu dětem chybí vzory, a tak by taková zkouška měla hned několik významů.