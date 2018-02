Ťok k Uberu: Taxikáři si vyrobili konkurenci a teď chtějí, abychom to řešili

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) chce se sněmovními stranami vypracovat širší novelu zákona o taxislužbě, která by vyřešila situaci kolem fungování alternativních služeb typu Uber. Původně plánoval kvůli protestům pražských taxikářů rychlé prosazení restriktivních opatření vůči alternativním taxislužbám. Na úterním jednání se sněmovními stranami Ťok neprosadil projednávání novely ve zrychleném řízení. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že komplexní zákon by mohl být schválen zhruba za rok. Taxikáři se podle svých zástupců poradí o dalším postupu, přičemž hrozí opět protesty.

Ťok chtěl rychle prosadit zavedení zákonného omezení, podle něhož by bylo možné zprostředkovat pouze jízdu řidičů, kteří mají koncesi pro taxislužbu. Ve druhé fázi chtěl jednat o usnadnění přístupu moderních technologií do taxislužby, takže by bylo možné snáz sjednávat jízdu pomocí mobilních či internetových aplikací. Kolaps dopravy v centru Prahy: Tisícovka taxikářů blokovala nábřeží, tramvaje desítky minut nejely

Po jednání se sněmovními stranami se ale ministr přiklonil k vytvoření komplexní novely, která by změnila fungování taxislužeb. Měly by se snížit požadavky na řidiče taxi, například zrušit zkoušky z místopisu. Zároveň by se taxislužbám umožnilo využívat současné mobilní platformy. Nová pravidla by také měla zajistit, že pravidla budou jednotná pro všechny a že všichni řidiči budou ze svých výdělků odvádět daně.

Jak budou nyní postupovat nespokojení taxikáři, není jasné. Někteří z nich jsou stále rozhořčení. "Musíme se poradit. Sejdeme se určitě ještě tento týden. Novela je sice hezká, ale je třeba řešit aktuální situaci," řekl ředitel City taxi Tomáš Horčička. Podle mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT) Karolíny Venclové jsou taxikáři naštvaní a nyní se sejdou a budou jednat o dalším postupu. Dá se prý počítat s tím, že se vrátí k protestům. "Toto jsme nečekali, protože jsme uvěřili a zachovali se jako slušní lidé. Ale není s námi tak jednáno," řekla Venclová.

Na rychlé řešení situace kolem alternativních taxislužeb tlačili řidiči taxi, kteří o problému jednali minulý týden i s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) a s Ťokem. "Jestliže tady někdo svými kroky to prostředí dostal do stavu, že si vyrobil svoji konkurenci, a teď chce, abychom to za pár měsíců vyřešili, ono je to složité. To se nedá řešit tímto způsobem. A já jsem nakonec i rád, že to nebudeme řešit dvěma kroky, ale že se to udělá co možná nejkomplexněji. Je tady potřeba nejenom myslet na ty, kteří dnes jsou nejhlasitější, ale je potřeba, aby se to prostředí dostalo do nějaké rozumné roviny," řekl Ťok. Muž bral podporu, živil se přitom jako taxikář. „Agenti“ odhalili 1500 zneužívačů dávek

Podle Michálka by novela mohla být schválena zhruba za rok. Ťok uvedl, že se bude snažit o rychlé projednání návrhu. Pomoci by tomu mělo jeho podání jako poslaneckého návrhu zákona, což zrychlí projednání ve vládě, strany se také dohodly, že ve Sněmovně by se mohly zkrátit lhůty pro diskusi o zákonu. Zrychlené schválení už v prvním čtení ale odmítají.

Řešení situace kolem alternativních taxislužeb slíbili Babiš a Ťok minulý týden po jednání se zástupci pražských taxikářů. Ti předtím protestovali proti těmto službám pomalou jízdou centrem metropole, při které blokovali dopravu. V pondělí pražské dispečinky taxi varovaly, že pokud do neděle firmy Uber a Taxify nezlegalizují svou činnost, uskuteční se další protesty.