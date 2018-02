Bydlení na Vinohradech za 960 kč, kdo z vás to má? Ústav pronajal ředitelce superlevně byt

Byt, který si Sosnovcová od roku 2013 pronajímala, se nachází na pomezí pražských Vinohrad a Vršovic. Vinohrady jsou lukrativní čtvrť, kde se průměrné nájmy za byty o podobné velikosti pohybují od 16 tisíc Kč plus poplatky. Sosnovcová ale platila jen 960 korun měsíčně, a to včetně všech poplatků jako elektřiny, tepla nebo vodného a stočného.

„Tento vedoucí zaměstnanec tak hradil pouze výdaje spojené s užíváním bytové jednotky ve výši podle předložené kalkulace z roku 2009,“ píší kontroloři NKÚ v závěrečné zprávě.

Vyhýbání se výběrkám, vysoké mzdy: Kontrola hlásí u Zdravotního ústavu chyby za 67 milionů

Ředitelka ústavu ale cenu obhajuje. Podle ní byla úměrná kvalitě bytu, jelikož není nový a potřeboval by rekonstrukci. NKÚ naopak uvádí, že byt zrekonstruovaný je.

„Není tam zrekonstruované nic kromě elektřiny. V roce 2012 nám energetik chtěl tu budovu zavřít, protože tam byly staré rozvody a bylo to nebezpečné. Prošlo to rekonstrukcí v tom, že byly kompletně vyměněné rozvody,“ tvrdí Sosnovcová.

Zároveň dodává, s rekonstrukcí elektřiny bylo do některých bytů přidáno sociální zařízení. „Jak to šlo udělat, tak tam byly dané sprchové kouty a byly tam udělané toalety. Nešlo to u všech. U některých je to přes chodbu,“ popsala ředitelka pro iDNES.cz.

Nově zaplatí 5000 korun

Šéfka Státního zdravotního ústavu v bytě podle svých slov moc často nepobývala. Přespávala v něm jen, když jela do zahraničí. Trvale bydlí mimo Prahu.

Pronajímat si jej chce i nadále. Platí za něj už ovšem 5000 Kč měsíčně. Ústav se rozhodl ceny bytů od 1. ledna letošního roku v reakci na závěry NKÚ aktualizovat. „Snažili jsme se to překalkulovat a zaktualizovat a dát to podle požadavků zákona. Nájemné jsme přepočítali podle metrů čtverečních, takže někde se nezvýšilo a u těch větších bytů, co byly pronajímané za 960 korun, to šlo nahoru o dva až čtyři tisíce korun,“ sdělila Sosnovcová. Největší navýšení provedl u jejího bytu, protože byl největší.

První dny eReceptů: Češi jich dostali už přes 100 000, krachlo posílání skrz SMS

Ústav podle ředitelky ceny bytů řadu let určoval podle počtu jejich obyvatel. Do rekonstrukce totiž nebyla v bytech měřidla spotřeby elektřiny. Žádná z předchozích kontrol se nad tím nepozastavila.

Zaměstnanci platili víc než ředitelka

Byt ředitelky není jediný podezřelý. Ústav jich celkem vlastní 19 a všechny pronajímá za extrémně nízkou cenu. Konkrétně dům, ve kterém má byt i Sosnovcová, je součástí areálu Státního zdravotního ústavu. „Úhrady vybraných zaměstnanců SZÚ za ubytování v samostatných bytech zde byly v rozmezí od 960 Kč do 5 710 Kč a plocha bytů byla v rozmezí od 18,44 do 53,13 m²,“ je uvedeno v závěrech šetření NKÚ za roky 2014 až 2016.

Kontrola také zjistila, že za menší byty, než měla ředitelka, zaměstnanci platili více. Měli navíc uzavřenou nájemní smlouvu na rok, zatímco ona na dobu neurčitou.

První „spadlá hlava“ za Babišovy vlády: Ředitel SÚKL po skandálu rezignoval

Dále ústav vlastní byty v pražském Okrouhlíku. Nabízí ale pouze pokoje o rozloze 14 až 26 metrů čtverečních za částky mezi 930 a 3410 Kč. Sosnovcová opět vysvětluje, že cena odpovídá kvalitě. „Sprchy, toalety a kuchyňka jsou mimo pokoje a je to v poměrně dezolátním stavu, protože nemáme peníze na zrekonstruování,“ popsala.

Podle NKÚ by v případě státních bytů měla cena za ubytování odpovídat výdajům a poměrné části odpisů. Zaměstnanci může organizace přispět až 50 % ceny.

Ústav prozkoumá i ministr

Levné pronájmy bytů byly jen jedním z bodů, na který NKÚ v případě Státního zdravotního ústavu upozornil. Úřad chyboval například ve výběrových řízeních k nákupu zdravotnického materiálu, nebo překročil limit na výdaje platům zaměstnanců o 20 milionů korun.

„Poškodil úředník stát? Ať platí.“ SPD chce zvýšit odpovědnost, vymáhání odškodného prý drhne

Podle Sosnovcové byla systémová pochybení zapříčiněna dlouhodobým podfinancováním ústavu. Vedení s některými závěry NKÚ tak nesouhlasí. Přesto se rozhodlo nedostatky již odstraňovat. Kontroloři v návaznosti připravují trestní oznámení, Sosnovcová o tom zatím informovaná není.

Financování Státní zdravotního ústavu se bude věnovat také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Od ředitelky si vyžádá vysvětlení. „Ministerstvo ještě letos provede v ústavu rozsáhlou veřejnosprávní kontrolu, která bude zaměřena na všechny oblasti hospodaření, zejména na veřejné zakázky, dodavatelské smlouvy a investice,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štepanyová.

Ředitelka pod tlakem rezignovala

Problémy s hospodařením úřadu, i „provalení“ superlevného bytu způsobilo, že Sosnovcová v pruběhu úterý oznámila, že na svoji funkci rezignuje. Napsal to web ministerstva zdravotnictví.

„Tímto krokem chce poskytnout maximální prostor pro důkladné prošetření závažných skutečností uvedených ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu a předejít negativnímu mediálnímu tlaku, kterému by v souvislosti s jejím dalším setrvání ve funkci mohl být vystaven Státní zdravotní ústav i ministerstvo zdravotnictví,“ uvedla Štěpanyová.

Na funkcí ředitele vypíše ministerstvo výběrové řízení. Dočasným řízením ústavu byla pověřena vedoucí Centra zdraví a životních podmínek SZÚ Helena Kazmarová.