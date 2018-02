Nová občanka i převod auta z gauče: Elektronické Česko „zruší“ čekání na úřadech

Život v Česku by měl být jednoduší, alespoň pokud jde o vyřizování na úřadech. Od letošního roku je v provozu testovací verze nového Portálu veřejné správy (takzvaný Portál občana), který by se měl stát středobodem komunikace lidí s úřadem. Řadů věcí by podle plánů ministerstva vnitra mělo být možné vyřídit přes internet, uvedl v rozhovoru pro Blesk Zprávy Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu.

Resort nyní vytvořil novou platformu, která je naprogramována tak, aby se k portálu mohly připojit všechny veřejné orgány. Úřady, ministerstva, nebo státní orgány prostřednictví portálu budou lidem nabízet možnost s nimi komunikovat. Odpadne tím nepořádek, kdy každý úřad má svůj vlastní systém, web a rozhraní pro přihlášení. Zpočátku se očekává zapojení přibližně dvou až tří desítek institucí, ale do budoucna by to mohla být většina.

Naostro od léta a zatím dobrovolně

„Nyní se do testovacího provozu zapojili třeba kraj Vysočina, Fakultní nemocnice v Brně nebo třeba ministerstvo práce a sociálních věcí,“ uvedl Vrba. Portál občana je nyní v pilotním režimu, naostro poběží od začátku července tohoto roku. Do jeho vytvoření resort investoval řádově do 10 milionů korun.

Stát zaplatil 130 milionů za zdravotní registry, některé vůbec nefungují, říká NKÚ

S kým vším budeme moci přes internet komunikovat, to bude záležet na samotných úřadech. Případně na tom, jestli něco zákon nařídí. Zákonná povinnost totiž zatím neexistuje.

„Chystáme univerzální prostředí, do kterého se mohou připojit všechny orgány veřejné moci, tedy úřady, ministerstva nebo obce. V podstatě jde o takový App Store nebo Google Play, který vytváří prostor pro ostatní,“ vysvětlil Vrba s tím, že se při vývoji inspirovali v zahraničí, například ve Velké Británii, která je v elektronizaci státní správy dále než Česko.

Na obecní úřad přes mobil

Typický příklad: obec nebo město si vytvoří jednoduchou aplikaci, kterou propojí s Portálem občana. A přes tuto aplikaci pak budou moci obyvatelé komunikovat. Třeba vyřídit změny v bydlení, přihlásit nového psa nebo třeba zaplatit komunální odpad.

„My jsme schopni řídit věci, které jsou v gesci státu. Ale pokud jde o samosprávní agendu, to je na rozhodnutí obcí a měst,“ říká Vrba. Stát by tak mohl elektronizovat hlavně věci kolem dopravy, například řidičské průkazy, převody aut, nebo agendu sociální, živnostenskou nebo finanční.

Už nebudeme muset na úřad? Elektronické občanky prošly Sněmovnou

Jakou formu komunikace si jednotlivé obce zvolí, je v podstatě jedno. Dnes to může být počítač s internetovým prohlížečem nebo mobilní aplikace, ale v budoucnu cokoliv, co splní technické parametry. Třeba virtuální realita. Systém na to bude připravený, protože je naprogramován univerzálně.

Klíčem je elektronická identifikace

Revoluční změny umožní loni schválený zákon o elektronické identifikaci, pomocí které se budou lidé na dálku úřadům prokazovat. „Česko nemělo k dispozici žádný prostředek pro jednotnou elektronickou identifikaci, který dokáže identifikovat člověka,“ uvedl Vrba s tím, že jedním z nosičů této identifikace by mohl být občanský průkaz s elektronickým čipem.

Průkaz bude na vrcholu důvěryhodnosti, ale budou i další možnosti – třeba datová schránka, nebo v budoucnu i účet či token, kterým se člověk přihlašuje do internetového bankovnictví.

Co už bychom brzy mohli vyřizovat přes internet z jednoho portálu?