Chřipka má v Česku už 33 obětí. Nejčastěji umírali senioři s další těžkou nemocí.

Od začátku chřipkové sezony do konce minulého týdne podlehlo v Česku chřipce 33 lidí. Nejčastěji šlo o seniory nad 65 let s dalšími závažnými nemocemi, jako je cukrovka, obezita nebo onemocnění srdce. V pondělí to uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Chřipková epidemie byla v Česku vyhlášena na začátku února, ke konci minulého týdne bylo nemocných 1944 na 100 tisíc obyvatel. Loni za celou sezonu zemřelo na chřipku 114 lidí.