Stoletých Čechů je dnes méně než 500, přibudou jich ale tisíce. K důchodu mají 2000 korun navíc

V Česku rychle ubývá stoletých seniorů, jejich počet loni klesl pod 500. Nejstarší jsou dvě 108leté ženy – jedna žije v Praze a druhá na jihu Moravy. Pokles je nicméně s největší pravděpodobností dočasný, protože česká populace stárne a během několika desítek let by v zemi mohly žít tisíce lidí s věkem nad 100 let.

Bývalé kuchařce ze školky Marii Trojánková je 101 let a, jak sama říká, miluje život. Už se také moc těší na jaro. V mládí byla velkou turistkou, ale dneska se už ven bez doprovodu bojí. Recept na dlouhověkost podle ní tkví v tom, že člověk musí zůstávat poctivý a přátelský. „Lidé prý k sobě nemají tak blízko, nepomáhají si a všechno je jenom o penězích,“ řekla v rozhovoru pro Blesk Zprávy rodačka z Prahy.

V Praze momentálně žije 95 lidí, kteří se dožili více než 100 let, a to 81 žen a 15 mužů. Jedné z žen, Květoslavě Hranošové, je dokonce 108 let a je vůbec nejstarší Češkou.

Vlastimila z Prahy letos oslaví 100 let: Tatínka věznili nacisté, životní lásku poznala na dovolené v Jugoslávii

Celkem má Česko 492 stoletých seniorů, z toho 430 je žen. Za poslední rok jejich počet klesl o 75. Pokles je přitom podle čísel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) kontinuální od podzimu 2014, kdy žilo v zemi více než 700 lidí s věkem nad 100 let.

Kolik je v Česku stoletých lidí? | ČSSZ

Ministerský dopis a 2000 k důchodu

Každý, kdo dosáhne věku 100 let, má automaticky nárok na 2000 korun k důchodu navíc. „Rozhodnutí o zvýšení důchodu společně s gratulací ministryně práce a sociálních věcí předávají stoletým jubilantům osobně zástupci místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,“ vysvětlila mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Jiřímu vzala samota smysl života. Dnes vyrábí brože a píšťaly z kravských rohů

Pokles počtu stoletých seniorů je ale pouze dočasný, protože česká populace dlouhodobě stárne a každý měsíc v Česku přibude v průměru 4000 nových lidí v důchodovém věku. Tento trend bude pokračovat a starých bude přibývat rychle. Už v 30. letech se do seniorského věku dostanou silné ročníky, tedy takzvané „Husákovy děti“ a od 60. let začne rychle přibývat i stoletých lidí.

Podle propočtů tuzemských statistiků by mohlo v Česku v polovině století žít bezmála 13 tisíc stoletých a starších osob, v roce 2065 by jich mohlo být až 20 tisíc. Převládat by měly ženy. Muži by měli tvořit zhruba čtvrtinu dlouhověkých.

Reportérka Blesk Zpráv navštívila Marii Trojánkovou (101) v domově seniorů. Podívejte se, jak je vitální: