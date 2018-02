Rekordman v dárcovství krve! Má za sebou 600 odběrů, odevzdal víc než 350 litrů krve

Pětašedesátiletý Zdeněk Duběnka by rád ještě třikrát daroval krev, aby si mohl počet svých odběrů spojovat s automobilem Tatra 603. Řekl to ve čtvrtek v Poděbradech na Nymbursku, kde podstoupil svůj šestistý odběr krve. Českému rekordmanovi v této „disciplíně“ přišli pogratulovat zástupci Červeného kříže i města.

Za darování krve obdržel Duběnka řadu ocenění, mezi nimi i státní vyznamenání, které mu za dárcovství udělil prezident Miloš Zeman.

S dárcovstvím krve a krevní plazmy začal Duběnka v 19 letech na vojně. Inspirovala ho jeho vlastní matka, která krev také darovala. „Od té doby daruji pravidelně,“ řekl. Jak prožíval svůj první odběr, si už nevzpomíná, pamatuje si pouze, že se uskutečnil v Žatci v autobusu. „Tenkrát jsme tam byli nahnáni, přijel autobus a dávali jsme krev,“ řekl.

Verunku (7) trápí záhadná nemoc: Nemůže se hýbat a nikdo neví proč! Pomáhá jen cvičení, rodina shání peníze

Krev podle svých slov daroval vždy dobrovolně, za dárcovství si nikdy nenechal platit. „Dříve se krev darovala čtyřikrát do roka, dnes už je to možné pětkrát. Kromě toho pak můžu každých 14 dní darovat plazmu, takže do roka klidně 22 odběrů,“ řekl Duběnka. Za celý život daroval mezi 350 a 380 litry krve (při jednom odběru se dnes odebírá 450 mililitrů).

Dnešní šestistý odběr byl jedním z jeho posledních, a to kvůli věkovému omezení. Krev je možné darovat do 65 let. „Mám takový plán dát ještě třikrát krev. Abych měl číslo 603, Tatra totiž s tímto číslem vyráběla jedno takové pěkné auto,“ řekl Duběnka. Lékař mu navíc doporučil, aby kvůli pravidelnému dárcovství končil s odběry postupně.

Duběnka je zapsán také v české knize rekordů, a to s číslem 555 odběrů. Tento odběr byl speciálně načasován na 15. května 2015. Údaj v knize rekordů nyní nechá Duběnka přepsat na dosažených 600.

Otestujte se: Máte vysoký krevní tlak? Tohle jsou jeho skutečné příznaky

K jeho úspěchu mu dnes gratulovali zástupci Červeného kříže, města i zdravotní pojišťovny. Duběnka dostal věcné dary i další ocenění. S sebou si do odběrové místnosti přinesl také svou sbírku 599 dárcovských slziček a dalších vyznamenání, která mu udělil Červený kříž. „Mám všechna vyznamenání, která Červený kříž za dárcovství uděluje,“ podotkl Duběnka.

Muž bydlící v Kostomlatech nad Labem na Nymbursku jezdil darovat krev například do Mostu, Kolína, Mladé Boleslavi a do pražských Střešovic. V nymburském okresu totiž nefunguje žádná transfuzní stanice.

Terezka (15) je v ohrožení života: Bez dárce krve zemře

Čtyřikrát do roka kvůli tomu jezdí do Poděbrad zdravotníci ze střešovické nemocnice, kteří v budově zdejšího úřadu vytvoří mobilní odběrovou místnost. „Za ten den tu odebereme krev kolem 40 až 50 lidí,“ řekla ČTK předsedkyně Klubu dárců krve působícího při Českém červeném kříži Petra Hájková.

Letos přijeli zdravotníci z vojenské nemocnice do Poděbrad poprvé. V plánu to mají ještě 10. května, 13. září a 22. listopadu.