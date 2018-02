„Předávání vlastnické odpovědnosti z jedné generace naší rodiny na druhou nebude pro naše finanční či obchodní partnery znamenat žádnou zásadní změnu. Vlastnickou roli jsem již plnil například u firem Retia či Kovosvit MAS,“ uvedl Michal Strnad. V týmu řídících pracovníků se podle něj nic nemění.

Miliardář, který po ukončení gymnázia nedokončil vysokou školu, se v otcově firmě realizoval již v dětství. „Práce pro mě byla vždy na prvním místě, už když jsem začal od 15 let trávit celé léto na brigádách v naší firmě,“ uvedl Strnad pro MF Dnes.

Zbrojař Strnad poslal Zemanovi dva miliony. Na kampaň, kterou „nevede“

O své rodině mluví jako o pracovitých lidech žijících i přes miliardový majetek bez pozlátka, „V žádném luxusu jsem nevyrůstal a ani dnes to nepatří ke stylu naší rodiny. Zvykem je u nás vstávat brzy a začít pracovat,“ řekl deníku nejmladší český miliardář.

Dvě firmy už v 18 letech

S podnikatelskou kariérou Michal Strnad začal brzy, hned v 18 letech založil dvě firmy poskytující služby v pojišťovnictví a servis automobilů, „Později jsem je prodal, ale dodnes fungují. Byly to malé společnosti, ale jako škola podnikání a práce s lidmi zafungovaly stoprocentně,“ zmínil pro MF Dnes.

Zbrojař Strnad získal po tvrdém vyjednávání Kovosvit, chce udržet výrobu

V chodu otcovy firmy se naplno realizuje od svých 20 let, jako investor financuje některé rozjíždějící se start-upy, ale jak sám říká, je si vědom riskantnosti takových podniků. „Start-upy jsou z podstaty riziková investice – některé se chytnou, některé zaniknou. Těm, které jsem si vybral, se docela daří, ale chci, aby svou životaschopnost ukázaly bez toho, že mají v zádech jméno Strnad,“ řekl mladý miliardář.

Generace si vymění otěže

Na pozici vlastníka tak vystřídá Michal Strnad svého otce Jaroslava, který se v řízení firmy rozhodl ustoupit do pozadí „Do řízení holdingu a jeho společností zasahovat nebudu a nechci, což už je několik let ostatně realitou,“ uvedl Strnad starší. Podle HN dodal, že převod akcií „je vyjádřením zásady, že kdo podnikání řídí, má za něj nést plnou odpovědnost, a to včetně odpovědnosti vlastnické“.

Jaroslav Strnad přepsal 100 % akcií na syna. | profimedia

Po změnách zůstává již jen v dozorčí radě CSG a chce pokračovat ve vyhledávání nových investičních a obchodních příležitostí strategické povahy. Ostatní povinnosti převedl spolu s akciemi na syna. „Táta neřeší její běžný chod, zaměřuje se na nové příležitosti a investice. Mně připadl dohled nad všemi společnostmi i kontakt se strategickými zákazníky,“ okomentoval pro deník E15 výměnu rolí Michal Strnad.

Prvovýroba jako priorita

Firma CSG se původně uplatňovala především jako odborník na opravy a modernizaci východní a postsovětské armádní techniky. Cílem nového majitele je tuto skutečnost změnit a zaměřit se převážně na primární produkci. „Samozřejmě se chceme více orientovat na prvovýrobu, na čemž už několik let pracujeme. Od americké General Dynamics jsme koupili licenci na obrněné transportéry Pandur, které vyrábí společnost Tatra Defence Vehicle. Ta je dodává i české armádě,“ vysvětlil pro E15 Michal Strnad.

Michal Strnad převezme po otci řízení CSG. | Michael Tomeš

V posledních letech Strnad starší každoročně pro holding nakupoval několik podniků. Naposledy přibyl dodavatel softwaru pro řízení letového provozu CS Soft či pardubický výrobce radarů Eldis.

Nejvíce firem získal Strnad v roce 2016, kdy si ve spojení se slovenským podnikatelem Alexejem Beljajevem připsal třeba Dubnický metalurgický kombinát nebo letecké opravny v Ostravě-Mošnově. V roce 2013 získal spolu s Reném Materou společnost Tatra, kterou koupili v dražbě, kam se dostala kvůli dluhům.

Střelce z floridské školy vyloučili: Chlubil se zbraněmi a vražděním zvířat!

Armádní a civilní zakázky

Značná část portfolia se věnuje zbrojnímu průmyslu. Firmy CSG také často získávají zakázky pro českou armádu. Dodávají jí třeba nákladní automobily Tatra nebo zmíněné obrněnce Pandur. Firma Tatra Trucks měla také zájem modernizovat houfnice Dana asi za 1,23 miliardy korun, ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) ale zakázku nedávno zrušila.

Podle informací ČTK jedním z hlavních důvodů bylo, že Tatra Trucks nezískala bezpečnostní prověrku, kterou podle zákona od poloviny loňského roku potřebuje. Stejný problém má firma i u plánované zakázky na dodání více než 60 obrněnců Titus za téměř pět miliard korun. Pro nové vedení tak bude mít zajištění prověrky vysokou důležitost.

Tatra je jen jedna z kolabujících firem, které si CSG vzal pod svá křídla. Holding většinou kupuje firmy v problémech a staví je na nohy, všimla si E15. Kromě automobilky Tatra tak finanční injekce od holdingu zachránila například značku Avia.

Dalík nastoupil do vězení. V slunečních brýlích, beze slova a 25 minut před ultimátem

Kromě vojenské produkce se však firma orientuje i na obchod s nevojenskou produkcí. „Podíl civilní výroby už převažuje nad zbrojní,“ dodal Strnad pro E15.