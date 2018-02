Ministr podpoří Klause, 2leté děti ve školkách nechce. Experti: Chudoba je horší než jesle

„Pokud něco nastavujete plošně pro celou republiku, aby v každém zařízení byla vytvořena kapacita, tak to není cílené opatření,“ zkritizoval Plaga současnou úpravu. Podle něj by zavedení povinnosti bylo pro mnoho školek neúnosně nákladné a neefektivní. Dodal, že matky samoživitelky by se podle něj měly podpořit jinak.

Plaga dodal, že věří, že ředitelky mateřských škol vyjdou vstříc rodinám, které to potřebují. „Už dnes to nějakým způsobem funguje a 40 procent dětí mladších tří let už dnes navštěvuje ty zařízení,“ doplnil.

Česká ženská lobby: Nemá všechny informace

Rozhodnutí ministra se ale nelíbí Elišce Kodyšové, ředitelce společnosti Aperio, která je členem České ženské lobby. „Věřím, že kdyby měl pan ministr úplné informace o dopadech svého rozhodnutí, ještě jej zváží,“ reagovala Kodyšová na ministrovo rozhodnutí pro Blesk Zprávy. Uznává, že školky sice již dnes přijaly téměř polovinu dvouletých, situace podle ní ale není udržitelná.

„Vidíme, že učitelky jsou leckdy přetížené a počet dětí ve třídách je často neúnosně vysoký. V případě zrušení nároku na místo v MŠ závisí udržení míst pro dvouleté (ale i starší děti) na obcích,“ pokračuje. Podle ní by tak mohlo dojít k tomu, že ve chvíli, kdy se obcím přestane vyplácet péče o dvouleté a klesne počet předškoláků, mohlo by dojít k rušení školek podobně jako v 90. letech.

„Usilujeme proto o schůzku s panem ministrem, kde bychom mu rádi ukázali, jaké bude mít jeho rozhodnutí dopad na rodiče, především sólomatky a další rodiny ohrožené chudobou,“ dodává Kodyšová. Z poradenské práce a programů pro rodiče samoživitele, které její společnost pořádá, totiž vyplývá, že dostupná péče o malé děti je zásadní pro jejich důstojné pracovní uplatnění. Bez dostupné péče se tak rodiče musí spokojit s příležitostnými brigádami či prací na částečný úvazek a propadají se dále do chudoby.

Ta má přitom na dítě mnohem horší dopady, než to, zda chodí do jeslí, nebo do školky. „Matka, která v noci nespí, protože neví, z čeho zaplatí nájem a kde vezme na zimní boty pro dítě, nemá energii se dítěti láskyplně věnovat,“ varuje Kodyšová.

Pedagogická komora: Aby zákon fungoval, školky by musely mít stejné podmínky jako dětské skupiny

Podle Radka Sárköziho z Pedagogické komory ovšem nejsou školky na přijímání tak malých dětí připravené. „Předškolní vzdělávání v českých mateřských školách začíná tradičně od tří let věku dítěte. Péče o děti dvouleté nespadá do vzdělávání,“ vysvětluje. Dodává, že problémem je především to, že učitelky mateřských škol nemají vystudovanou péči o děti mladší tří let.

Dodal ovšem, že by si takové fungování dokázal představit za předpokladu, že by školky měly stejné podmínky jako dětské skupiny, které v současnosti spadají pod ministerstvo práce a sociálních věcí. „Podmínky pro dětské skupiny a mateřské školy jsou nesrovnatelné. Zatímco v dětské skupině musí být od sedmi dětí dva dospělí na skupinu, v mateřské škole je až 28 dětí na jednu učitelku,“ popsal hlavní rozdíl mezi oběma institucemi.

Plaga se zatím kloní k novele navržené Václavem Klausem mladším

Plaga se svým rozhodnutím postavil na stranu skupiny poslanců za Václavem Klausem mladším z ODS, kteří sestavili novelu, která by přijímání dětí do školek zrušila. „Naše mateřské školky mají stále světovou úroveň. Máme tradici, vypracovanou metodiku, vzdělané pracovníky, jde ale o předškolní vzdělávání, nikoli o státem organizovaný baby-sitting,“ argumentují poslanci v důvodové zprávě k novele.

Snaha Klause o zrušení povinných míst pro děti mladší tří let se nelíbí bývalé ministryni Kateřině Valachové (ČSSD), která současnou podobu školského zákona prosadila. „Jejich zrušení je jen laciné gesto, které nic a nikomu nepřináší,“ napsala ve vyjádření pro Blesk Zprávy. Současný návrh podle ní háže přes palubu rodiče, děti a učitele a neřeší skutečné starosti, což podle ní lidé od politiků očekávají.

CVVM: Povinné přijímání dvouletých schvaluje 66 procent obyvatel

Za pravdu jí v tomto ohledu dává i průzkum, který provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění v září loňského roku. Z toho vyplynulo, že s tím, aby školky přijímaly povinně děti starší dvou let, je pro v součtu 66 procent obyvatel. Proti se pak postavilo pouhých 26 procent dotázaných.

Odpůrci ale ukázali, že mohou být mnohem hlasitější než zastánci současného stavu. Ukázala to i nedávná anketa, kterou Valachová vyvěsila na svém facebookovém profilu. Tam se proti přijímání dětí dvouletých dětí do školek postavilo 85 procent účastníků, těch bylo dohromady 19 tisíc a do bývalé ministryně se pustili i v komentářích. I tam se ovšem našly hlasy, které se současné podoby zákona zastávaly.

Česká ženská lobby: Diskuse je zbytečně emotivní

K obhajobě se následně připojila i Česká ženská lobby. Její zástupkyně hodnotí současnou diskusi jako zbytečně emotivní. Navíc upozorňuje na několik faktů, které velká část kritiků ignoruje. Podle Elišky Kodyšové, která zároveň působí jako ředitelka společnosti Aperio, dvouleté děti většinou pobyty v malém kolektivu zvládají bez újmy na duševním nebo tělesném zdraví. „Nedávný výzkum Oxfordské univerzity dokonce ukázal, že malá skupina s patřičně kvalifikovanou vychovatelkou je pro dítě vhodnější než péče prarodiče či chůvy,“ upozornila.

„Nezapomínejme, že rodiče se musí neustále rozhodovat o tom, jak budou pečovat o své děti. Ne vždycky kupují auta či autosedačky, které jsou podle testů nejlepší v ochraně dítěte při autonehodě. Ačkoli je prospěšnost kojení dobře známá, jen malá část žen kojí své dítě plně až do šesti měsíců jeho věku. Mají pro to své důvody, ekonomické či zdravotní, a někdy musí sladit zájmy více dětí, které v rodině žijí, proto bychom je neměli perzekvovat ani ve chvíli, kdy žádají o místo v mateřské školce pro dítě, které v září neoslavilo třetí narozeniny,“ dodává Kodyšová.

Rodiče by nikdo nenutil posílat dvouleté do školek, pouze by jim zaručil možnost rozhodnout se

Česká ženská lobby navíc připomněla, že dvouleté děti by do školek nikdo chodit nenutil, současná podoba zákona by pouze dala možnost volby rodičům, kteří v současnosti žijí v místech, kde takovou možnost nemají, jelikož školka v jejich okolí malé děti nepřijímá. V té souvislosti navíc poukazuje na výzkum, který před čtyřmi lety realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Z toho plyne, že necelá polovina matek by si přála nějakou formou pracovat již v době, kdy je jejich dítěti 2–3 roky. Konkrétně by necelá čtvrtina matek ráda pracovala alespoň příležitostně, 17 procent by rádo pracovalo na částečný úvazek a pět procent na plný úvazek.

S body, které zdůraznila ženská lobby, se následně na Facebooku ztotožnila i Valachová, která se je rozhodla sdílet. „Já k ní dodám jednu základní věc: Požadavek na možnost umístit své dítě do mateřské školy je legitimní. Ale naprosto stejně legitimní je požadavek učitelek a ředitelek mateřských škol, aby to bylo doprovázeno výrazným zlepšením podmínek pro jejich práci, snížením počtu dětí a řadou dalších opatření,“ napsala ke zprávě České ženské lobby.

Na špatný stav financí předškolního vzdělávání upozorňuje Česká ženská lobby i jeden z nejhlasitějších podporovatelů současné novely – Pedagogická komora. „V současnosti jsou mateřské školy na okraji zájmu, přitom investice do předškolního vzdělávání je nejefektivnější investicí. Zatímco ČR dává na předškolní vzdělávání 0,5 procenta HDP, průměr EU a OECD činí 0,8 procenta HDP,“ upozorňuje Radek Sárközi z Pedagogické komory. Česká ženská lobby k tomu dodává, že současná úroveň financování předškolního vzdělávání dává Česko na úroveň Turecka nebo Mexika.