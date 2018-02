Muž bral podporu, živil se přitom jako taxikář. „Agenti“ odhalili 1500 zneužívačů dávek

Pracovníci úřadu práce provedli v loňském roce více než 110 tisíc kontrol a šetření, v rámci kterých zkoumali, jestli lidé pobírající sociální dávky nepodvádějí. Narazili třeba na muže, který byl v evidenci úřadu jako nezaměstnaný od roku 2014 a pobíral i příspěvky v hmotné nouzi, protože tvrdil, že nemá žádné příjmy.

Úředničtí „agenti“ ale odhalili, že měl tento muž taxikářskou licenci, provozoval několik vozů taxislužby a i si taxikařením vydělával. Po provalení podvodu bude muset vrátit všechny peníze, které mu úřad v předchozích letech vyplatil.

Tajila přeplatky za energie

Podobně dopadla také žena, která úředníkům nepřiznávala vysoké přeplatky za roční vyúčtování energií a služeb. Dostávala tak příspěvek na bydlení. „Šetření prokázalo, že žena dokládá nepravdivé údaje, a úřad vyčíslil klientce přeplatek ve výši 25 137 korun. Vzhledem k tomu, že jde o trestný čin podvodu, celou věc řeší orgány činné v trestním řízení,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

„Jste málo postižený,“ stopl úřad peníze Antonínovi. Nemá ruku, prsty a trpí artrózou

Celkem bylo za rok odhaleno 1497 hříšníků, kteří dávky pobírali neoprávněně, a byly jim odebrány. Zároveň úředníci nepřiznali nové dávky 559 lidem, kteří o ně žádali, ale neměli na ně nárok. Stát díky těmto odhalením ušetřil 33,4 milionu korun. Je to méně než v roce 2016, tehdy stát díky kontrolám odebral dávky za 49,5 milionu. V tomto roce ale proběhlo mnohem více kontrol.

Podvody může šetřit policie

Při odhalování zneužívání spolupracují úředníci i s policií. Aniž si to někteří lidé uvědomují, podvádění s dávkami je může dostat do problémů. „Jestliže se jedná o částky vyšší než 5000 korun a existuje podezření na spáchání trestného činu, předává celou věc orgánům činným v trestním řízení,“ uvedla Beránková.

Lidé se snaží pravidla obcházet různě a u různých dávek. Zatajují třeba vlastnictví domů či bytů i to, že žijí s více lidmi. Jiní si zase „načerno“ přivydělávají a pak si tajně kupují různé věci, na které by podle toho, co o své životní situaci říkají, neměli mít peníze. Často jejich nenahlášení partneři mají majetek nebo příjmy. „Zaměstnanci úřadu práce mohou ověřit, jestli se konkrétní žadatel nebo příjemce skutečně nachází v podmínkách, které ho opravňují k nároku na dávku, její výši,“ vysvětlila Zdeňka Cibulková z ředitelství úřadu práce.

V pasti kvůli povinným stravenkám: Bezmocnou seniorku (81) zachraňuje starosta

Skutečného zneužívání je málo

Přestože úředníci odhalí ročně řádově stovky zneužívání, jde o zanedbatelné množství ve srovnání s množstvím vyplácených dávek. Například jen v rámci pomoci v hmotné nouzi loni vyplácel stát dávky ve výši přibližně 650 milionů korun měsíčně, a to jde o jednu z dávek.

Skutečnost, že hromadné zneužívání dávek je spíše mýtus, potvrzuje třeba ombudsmanka Anna Šabatová. „Vůbec není pravdou, že by docházelo k masovějšímu zneužívání dávek,“ řekla pro Blesk Zprávy. Podle ní jsou zákony na lidi v nouzi spíše tvrdé. „Zákony se stále komplikují, zhoršují a nedávají možnost posouzení skutečné situace,“ je přesvědčená Šabatová.

Obětí takového „honu“ na zneužívače se nedávno stali lidé s postižením, senioři nebo rodiče pečující o postižené děti, kteří jsou na dávky odkázáni. Část dávek v hmotné nouzi totiž od loňského prosince dostávají v papírových poukázkách, které je ale možné použít jen v některých obchodech. Díky tomu se dostávají do problémů, o kterých už Blesk Zprávy nedávno informovaly.

Video Stovky lidí v odlehlých vesnicích trpí kvůli poukázkám místo dávek. Nemají kde nakupovat - David Budai, Blesk Zprávy 720p 360p REKLAMA

Hon na „zneužívače“ dávek ničí nevinné: Věra (60) chybou úředníka přišla o desítky tisíc

I takto Češi švindlovali s dávkami: