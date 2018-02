Pokuty za papírový recept u lékaře? Letos naposledy ještě nespíš nebudou

Přechodné zrušení pokut za porušení nové povinnosti vydat recept v elektronické podobě vychází z úpravy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Návrh také předpokládá, že pokud by Státní ústav pro kontrolu léčiv do doby účinnosti novely zahájil s některým lékařem přestupkové řízení, bylo by ze zákona zastaveno.

Vojtěch senátorům řekl, že do konce května má jeho ministerstvo vládě předložit novelu týkající se lékového záznamu, která zajistí sdílení dat o tom, jaké léky pacientovi různí lékaři předepsali. Aplikace má od příštího roku zabránit vícečetnému předepisování stejného léku různými lékaři a vyloučit nevhodnou kombinaci léků.

Konec praktiků kvůli eReceptu se v Česku nekoná. Středočeský kraj má ale problém



Roční odklad sankcí za vystavení papírového receptu místo e-receptu už uvítalo Sdružení praktických lékařů. Má ale obavy, zda se fungování elektronického receptu během letošního roku zlepší, nadále je pro variantu nepovinného e-receptu. Tu ale poslanci odmítli a ze senátorů ji nikdo nenavrhoval. Senátoři ze zdravotnického výboru pouze upozorňovali na rozdíly z hlediska počítačového vybavení i zázemí - ambulantní lékaři jsou v tomto ohledu znevýhodněni oproti lékařům v nemocnicích.

Původní vládní předloha by měla zvýšit jakost a bezpečnost transfuzních přípravků. Novela vychází ze směrnice EU, členské státy ji měly začlenit do svého práva do poloviny února. Transfuzní stanice budou muset podle novely dodržovat pravidla správné praxe pod hrozbou postihu. Například budou muset postupovat podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků.

