Ruina uprostřed obce ohrožuje děti. Zoufalý starosta: „Zbourat ji nesmíme“

Ke zpustošenému domku přímo uprostřed obce Miličín se už léta nikdo nehlásí, takže chátrá, je plný odpadků a ohrožuje děti, které si u něj hrají. Starosta by ho chtěl strhnout a rozšířit místní křižovatku, aby byla přehlednější. Problém je, že na dům nemůže legálně sáhnout. Původní vlastník je dávno mrtvý a dědicové ho nechtějí. Začarovaný byrokratický kruh by mohlo vyřešit až zestátnění, jenže to bude možné nejdříve za pět let.

Jiří Zíka je starostou středočeské obce Miličín 12 let a po celou dobu se musí zabývat zchátralým domem, který před desítkami let opustili jeho původní majitelé. Místní obyvatelé na něj tlačí, aby s odpudivou zbořeninou něco udělal, ale podle českých zákonů má svázané ruce. Musel by totiž najít, komu dům patří. Ale to je v podstatě nemožné.

Trosky ohrožují děti v zahradě

„O dům už se přes 30 let nikdo nestará a chátrá. Je to vyloženě ruina. Já bych to rád zboural, protože je to u státní silnice a dělá nám to ostudu. Také by se tam mohla zvětšit zatáčka v křižovatce, aby to místo bylo bezpečnější,“ řekl pro Blesk Zprávy starosta, podle něhož se stavba dotýká i života v obci. „Sousedi, kteří mají dům hned vedle, s tím mají problém. Běhají jim tam malé děti a z té prolomené střechy jim tam padají tašky,“ popsal riziko.

Dům v Miličíně nemá vlastníka a hyzdí okolí. Starosta Jiří Zíka je z toho zoufalý, dělat nic nemůže. | MARTIN PŘIBYL / Paparazzi

Jenže pokud by chtěl na nemovitost sáhnout, třeba strhnout střechu, aby z ní nepadaly kusy do okolí, mohl by se dostat do problémů. Nemovitost sice celá léta nikdo nechce a navíc ani není jasné, komu patří. Jenže jednou je v katastru napsané nějaké jméno a z toho se musí vycházet. Výjimky v zákoně neexistují. „Zákony jsou takové, že je z toho člověku na nic. Jsou to neřešitelné věci,“ zoufá si starosta.

O rozpadlý dům nikdo nestojí

Úřady mu s hledáním majitelů příliš nepomohly, proto začal pátrat na vlastní pěst a oslovil třeba badatele v archivu. „Dozvěděl jsem se, že ti majitelé se 1860 odstěhovali do Vídně a nikdo z nich už nežije,“ vzpomíná Zíka, který se proto sháněl po potomcích nebo jiných dědicích. Do Miličína se dokonce přijelo podívat několik potenciálních dědiců, třeba z Rakouska nebo Francie. „Ale když zjistili, že je domek u silnice a nemá pole, tak řekli, že nemá cenu se tím vůbec zabývat.“

Na tom, že by bylo nejlepší nechat zchátralý dům plný odpadků zbourat, se shodují i místní, které reportér Blesk Zpráv na místě oslovil. „Vypadá to hrozně, ale prý je to nějaké zamotané. Už se to táhne tak dlouho, že jsme si na to tak nějak zvykli,“ řekla starší paní, která bydlí v domě naproti. A dodala, že obec má ze zříceniny jen „z ostudy kabát“.

Hned naproti přes cestu navíc už bezmála 30 let stojí rozestavěný třípatrový dům, který ještě před revolucí začalo stavět dnes už zaniklé zdejší JZD. Od té doby prošla stavba už přes několik majitelů, nikdo ale dům nedokončil. „Lidi nezajímá, že tady máme krásný gotický kostel, který stavěli Rožmberkové. Ale když povím, odkud jsem, všichni si vzpomenou na ten rozestavěný dům, který vidí z auta cestou kolem,“ řekl například muž, který v Miličíně bydlí už 72 let.

Dům v Miličíně je rozestavěný už bezmála 30 let. | MARTIN PŘIBYL / Paparazzi

Obce jsou v pasti, nemohou se rozvíjet

Podobné problémy jako Miličín mají v Česku desítky obcí. Nejčastěji řeší nějaký pozemek nebo stavbu, které mají neznámého vlastníka, a proto s nimi není možné nakládat. „Nemovitosti brání rozvoji obcí, například při výstavbě infrastruktury,“ potvrzuje Radek Ležatka z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkový (ÚZSVM).

Právě tento úřad se snaží vlastníky, například z řad dědiců, dohledávat a případně zajistit převod nebo prodej nemovitosti. Podařilo se to například v obci Poboštov na Teplicku, která po řadě peripetií získala pozemek o rozloze 382 metrů čtverečních. Až do června loňského roku byl veden na neznámého vlastníka, nyní tam může obec postavit plánovaný chodník.

Jenže dohledávání představuje mravenčí práci trvající měsíce až roky, která má navíc nejistý výsledek. Doposud se podařilo dohledat vlastníky bezmála 20 tisíc položek z rozsáhlého seznamu nemovitostí. Stále však je v katastru nemovitostí téměř 210 tisíc nemovitostí, u kterých je uvedeno 155 tisíc neznámých osob. Většinou jde o desítky let staré záznamy. Pokud se vlastníky nepodaří dohledat, budou nemovitosti od roku 2023 postupně převáděny na stát.