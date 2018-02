Levný chleba, pivo za hubičku a rozdíly v platech: V kterých krajích se žije nejlépe?

Český statistický úřad (ČSÚ) představil aktuální data z krajů. Prozradil v nich například, že nejlevnější chleba mohli lidé kupovat na Ústecku, nejdražší na Liberecku. Že nejméně si vydělávají lidé na Karlovarsku či, že jsou Češi velmi silní v užívání internetu. Přečtěte si ty nejzajímavější poznatky.

„Mezi kraji ČR jsou rozdíly, a to nejen ve velikosti, ale i v jejich sociálním a demografickém vývoji,“ uvedla místopředsedkyně Českého statistického úřadu (ČSU) Eva Krumpová. Úřad vydával aktuální statistiky o tom, kterak si jednotlivé regiony stojí.

Zaměstnanci úřadu prozradili třeba to, který kraj je nejlidnatější, kde žijí nejstarší lidé, nebo kde se narodí nejvíce dětí.



Upozornil také na problematiku suburbanizace. To znamená, že obyvatel přibývá hlavně v obcích v okolí velkých měst. Je to proces, který začal v devadesátých letech.

Lidé se stěhují z velkých měst do přilehlých obcí | ČSÚ





Největší přesun obyvatel z měst do okolních obcí probíhá v Praze a Brně, kde se rozšiřují obytné satelitní čtvrti a původní periferie v dosahu centra.

„V 70. a 80. letech minulého století se lidé stěhovali do center městských regionů. V polovině 90. let se tento proces obrátil a začalo převažovat stěhování z center do okolního zázemí. Nejvíce lidí se stěhuje mezi hlavním městem a Středočeským krajem, což souvisí i s procesem suburbanizace. V roce 2016 se z Prahy do středních Čech vystěhovalo 14 100 osob, zatímco 8 200 osob změnilo trvalé bydliště v opačném směru,“ uvedla Eva Krumpová.