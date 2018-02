Děti s rakovinou špehují sousedé dalekohledem. Rodině se všichni vyhýbají, říká lékařka

„Lidé nechtějí přicházet do kontaktu s onkologicky nemocnými dětmi a jejich rodinami. Často nám rodiče vypráví, že přijedou s nemocným dítětem po delší době z nemocnice, dítě je plešaté, má roušku nebo berle, a sousedi na něj koukají z okna dalekohledem, případně přejdou na druhý chodník,“ řekla lékařka Lucie Hrdličková, lékařka z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol.

Z čeho tento strach pramení?

Video Lucie Hrdličková: Lidé se nemocným dětem vyhýbají - Andrea Ulagová

Nemocné děti potřebují kamarády

Stovky bývalých i současných malých onkologických pacientů z celé České republiky se svými rodinami se v sobotu 17. února sjedou do Prahy, aby zde společně s tisíci dalšími lidmi prožili Den dětské onkologie. Cílem čtvrtého ročníku je přispět k odstranění mýtů a nepravd, které stále ve společnosti o zhoubném nádorovém onemocnění v dětském věku přetrvávají. Právě tady se může každý na vlastní oči přesvědčit, že onkologická onemocnění přežívá více než 80 procent dětí a že i v době léčby jsou tyto děti stále dětmi, které se smějí, hrají si, učí se a potřebují kamarády jako před tím, než onemocněly.

Jak komunikují nemocné i vyléčené děti se svými vrstevníky? Bojí se o své nemoci mluvit? Zjistíte v rozhovoru:

Video Lucie Hrdličková: Jak komunikují onkologicky nemocné děti s vrstevníky? - Andrea Ulagová

Jak jednat s onkologicky nemocnými dětmi?

„Kdyby bylo naše dítě nemocné, asi bychom nechtěli, aby ho někdo falešně konejšil a říkal, že to bude dobré, protože to nemusí být dobré, ale zase aby neříkal to je úplně strašné,“ vysvětluje lékařka.

Jak tedy komunikovat s onkologicky nemocnými dětmi? Jak je po léčbě zařadit zpět do kolektivu a společnosti?