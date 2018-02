Chřipka v Česku začala zabíjet: Lze se ještě očkovat a jak jinak se nemoci bránit?

Náměstek ministerstva zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula v minulém týdnu v MF Dnes varoval, že do Česka míří agresivní typ chřipky, nazvaný hongkongská chřipka (odborně H3N2), která aktuálně řádí v USA. Ta mezi lety 1968 a 1969 zabila celosvětově téměř milion lidí.

„Virus A (H3N2) cirkuluje v populaci již desítky let. Každoročně dochází k jeho malým mutacím, tak jako u jiných kmenů chřipky A (např. H1N1). V Evropě momentálně dominují obě linie typu B a z A zatím hlavně H1N1. Viry, které cirkulují v této době v USA, jsou geneticky shodné s viry, které se vyskytují i v jiných částech světa,“ řekl Blesk Zprávy epidemiolog Rastislav Maďar. Podle něj jsou úmrtí jako následek chřipky poměrně běžný stav.

„Kmen H3N2 doposud způsobil v USA více než 50 úmrtí dětí, to je však poměrné běžný stav. To, co způsobila chřipková epidemie vloni v zimní sezoně v Austrálii (naše léto, je to jižní polokoule) a letos v USA, je zatím v kontextu dlouhodobých statistik. Vloni chřipce podlehlo v USA dětí dokonce ještě více,“ uvedl Maďar a dodal: „Virus H3N2 od roku 1968/1969, kdy způsobil velkou pandemii, se kontinuálně vyskytuje v lidské populaci. Mezitím se však tak geneticky změnil, že ho nemůžeme označovat jako hongkongský.“

Americký virus H3N2 je tedy schopný způsobit těžkou a dokonce až smrtelnou chřipku i u nerizikové části populace, to je však podle epidemiologa pro chřipkové epidemie běžné skoro každoročně.