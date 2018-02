Češi drtí konkurenci: Z tuzemské hry Kingdome Come šílí celý svět

Hra z českých zemí z období před husitskými válkami, kde lidé mohu realisticky bojovat s mečem, jezdit na koni a potkat Václava IV. nebo Zikmunda Lucemburského. Člověka může napadnout, kdo by chtěl něco takového hrát. Odpověď zní – úplně celý svět.

Titul Kingdome Come od české společnosti Warhorse Studios, který po dlouhém vývoji vychází v úterý 13. února, se stal nečekaným hitem, o který je takový zájem, že hlavní české e-shopy s elektronikou jej hlásí jako beznadějně vyprodaný, v den vydání se na všechny nedostane. Na největším světovém internetovém obchodě s hrami Steam je pak v době psaní článku druhý nejprodávanější. To znamená, že Kingdome Come nadchlo doslova desetitisíce lidí ze všech kontinentů.

Závislost na videohrách bude oficiálně nemocí. Zaplatí léčbu pojišťovny?

Příběh Kingdome Come je přitom skoro jako příběh Popelky. Malé, čerstvě založené studio Warhorse, byť s legendárním českým tvůrcem Danielem Vávrou v čele, chtělo vytvořit hru, kde nebude žádná magie a lidé dostanou co nejrealističtější středověký zážitek. Zároveň chtělo svému investorovi Zdeňku Bakalovi dokázat, že lidé o něco podobného mají zájem.

To se jim podařilo, na crowfundingové stránce Kickstarter vybralo od lidí 36 milionů korun. Už tehdy bylo jasné, že hra bude hitem. Postupně oznamované věci jako systém umělé inteligence odlišný tomu, který běžně hry používají, tomu jen dodaly.

Hitů vytvořili Češi celou řadu

Kingdome Come je sice největší český herní projekt, co doposud vznikl, není ale ojedinělý. Češi v minulosti vytvořili více her, které masově zasáhly srdce hráčů. Nejznámější je příklad prvních dvou dílů herní série Mafia od studia 2K Czech. Není náhodou, že na nich pracoval stejný tvůrce jako v případě Kingdome Come – Daniel Vávra. Hráči se ve hrách ocitli ve světě mafiánů, gangsterů, vražd a dobře padnoucích obleků. Oceňován byl zejména silný příběh, kvalitní dabing nebo propracované prostředí. Celkem se prvních dvou dílů prodalo celosvětově více než pět milionů kusů.

Nový zvrácený způsob poprav ISIS: Vraždy jako z videohry!

Dalším českým studiem světového významu je Bohemia Interactive z Mníšku pod Brdy. Vydalo hity, jako je Operace Flashpoint nebo několik dílů série Arma. Tyto hry z vojenského prostředí si hráči oblíbili hlavně kvůli své realističnosti a hratelnosti. Z Operace Flashpoint dokonce vznikl simulátor, ve kterém se cvičili vojáci americké armády. Studio aktuálně pracuje mimo jiné na titulu DayZ, ve kterém se hráči snaží přežít ve světě plném zombie. I ten slaví úspěchy po celém světě.

„Naší nejúspěšnější série Arma se prodalo přes 12 milionů kopií, což z ní dělá nejúspěšnější českou hru v historii. Hra DayZ už se blíží ke čtyřem milionům prodaných kopií a dále poroste, její vývoj pokračuje a momentálně se připravují i verze pro konzole,“ sdělil Blesk.cz šéf marketingu Bohemia Interactive Vojtěch Ješátko.

Co do prodeje kusů je nejúspěšnější českou herní sérií Arma od Bohemia Interactive. | Bohemia Interactive

Zároveň vysvětluje, že vývoj her má svá specifika. „U vývoje her je klíčové sledovat trendy a vývoj technologií, takže na první pohled je to podnikání jako každé jiné. Na druhou stranu je ale tento obor unikátní tím, že v sobě spojuje mnoho různých disciplín od umění přes byznys až po programování a exaktní vědy. Navíc se herní průmysl nemůže spoléhat na podporu státu jako například film, ačkoliv oba mají hodně společného,“ říká Ješátko. Studio podle něj aktuálně zaměstnává 350 lidí a dalších 50 letos chce přijmout.

O trochu klidnější hry pak vytváří brněnské studio Amanita Design. Jejich počiny jsou relaxační logické hříčky plné přírody, zvířátek a nejrůznějších malých tvorů, které potěší nejen děti. I těmito tématy ale studio dokázalo dobýt svět. Machinarium, Botanicula nebo Samorost jsou hry, jejichž prodané kopie čítají stovky tisíc.

Program, který nahradí špičkové právníky: Pracuje na něm student ze Slovenska

Je také třeba zmínit českou herní sérii Polda od Zima Software. Sice se netěšila takovému zájmu za hranicemi, v Česku by se ale těžko hledal hráč, který o ní neslyšel. Radek Smíšek ze Zima Software ví, proč se stala tak oblíbenou. „Především to bude klasický český humor ve spolupráci s vynikajícím dabingem a samozřejmě i zapeklitým příběhem,“ vysvětluje Smíšek.

Výkladní skříň českého průmyslu

Že by se o vývoji her v Česku mělo začít mluvit a věnovat mu více pozornosti, řekl v roce 2016 předseda KDU-ČSL a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Sobotkovy vlády Pavel Bělobrádek. Na konferenci Game Developers Session uvedl, že vývoj počítačových her by mohl být výkladní skříní českého průmyslu.

Michal Maliarov z herního webu Doupě.cz souhlasí. „Česká herní tvorba má ve světě své nezastupitelné místo, nyní více než kdy předtím, které si vydobyla především unikátním pojetím svých projektů a jiskrou, kterou často nemá ani přední herní tvorba. Jiskrou, kterou máme díky bohaté historii a tak trochu jiné mentalitě. Východ má Metro a S.T.A.L.K.E.R.a, my zase Mafii a Operaci Flashpoint. A nyní hodlá i Kingdom Come: Deliverance dokázat, že je v RPG žánru stále dost místa na neotřelé nápady a přístup,“ říká dlouholetý herní redaktor.

V Rusku vyvinuli videohru proti Pussy Riot: Můžete v ní umlátit Punkerky!

Vývoj her už i vyučuje řada českých vysokých škol. Jsou mezi nimi České vysoké učení technické, Masarykova Univerzita, Univerzita Karlova, Západočeská univerzita a Akademii múzických umění v Praze.