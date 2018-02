Zřítil se z ledopádu. Pro těžce zraněného horolezce v Jizerkách letěl vrtulník

Informaci o pádu muže na skalnatý povrch pod ledopádem dostal dispečink horské služby ve 14:45. „Ihned jsme vyrazili na sněžném skútru, ale poslední úsek na severní část pohoří jsme museli absolvovat s veškerým vybavením pěšky,“ popsal výjezd zasahující člen Horské služby Jizerské hory Zdeněk Müller. Spolu s horskými záchranáři vyrazil k nehodě vrtulník Letecké záchranné služby z Liberce.

Horolezec bez jakéhokoliv jištění spadl z výšky jen asi čtyř metrů, ale i tak si podle horské služby způsobil vážné zranění. „Podle všeho utrpěl komplikovanou zlomeninu nohy. My jsme jej ošetřili, nasadili mu vakuovou dlahu a připravili na transport vrtulníkem. Ten ale u nás nemohl přistát,“ poznamenal Müller. Záchranáři tak museli zraněného naložit do spuštěného podvěsu a posádka pak muže vytáhla. Po krátkém letu zraněného přeložili z podvěsu do vrtulníku a dopravili do liberecké nemocnice.

„U horolezců jsou lezecké terény na severních svazích našeho pohoří velice oblíbené a v zimě je přitahují i ledopády v některých lokalitách. Všichni ale musí za všech okolností dbát na to, aby lezli řádně jištěni a nepouštěli se do terénů, na které nestačí,“ zdůraznil náčelník Horské služby Jizerské hory René Mašín. Zejména ledové stěny podle něj lezce přitahují, k jejich zvládnutí ale pouhé základy lezení na skalách nestačí.