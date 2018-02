Experti: Střídání času mate dopravu, organismus i tučňáky. Úsporu energií nepřináší

„V současnosti, tedy již řadu let, se nedá vliv zavedení letního času na úsporu elektřiny prokázat. Velmi pravděpodobně není žádný vliv. Rozdíl ve spotřebě v zimě a v létě se postupně snižuje a s tím také mizí možné úspory, které střídání letního a zimního času přináší. Podíl elektřiny spotřebovávané při svícení klesá, protože se elektřina využívá více v jiných oblastech (například v domácnostech se konstantně zvyšuje množství spotřebičů). Tím pádem se také snižuje úspora vyvolaná změnami letního a zimního času, protože tyto změny byly zdůvodňovány právě úsporami při svícení. Před rokem 1989 odborníci uváděli úsporu zhruba 0,4 procenta,“ říká ke střídání času Ladislav Kříž, hlavní mluvčí Skupiny ČEZ.

„Pro energetiky je naprosto jedno, zda je letní nebo zimní čas, zda dochází ke změně nebo ne. Jediné, co by nám poněkud komplikovalo život, by byla skutečnost, pokud by změny časů v okolních státech, se kterými je naše elektrizační soustava propojena, probíhaly rozdílně. Pro energetiku je důležitá synchronizace zavádění letního a zimního času v rámci Evropy,“ vysvětluje Kříž.