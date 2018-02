Na Ústecku se srazilo pět aut, dálnice D8 do Německa stojí. V krajích nabádají k opatrnosti

Ústecký kraj: Nehoda pěti aut

„Srazilo se pět vozů. Na místě zasahují složky záchranného systému. Bližší informace včetně případných zranění zatím nejsou známé,“ uvedla k nehodě u Řehlovic Hyšplerová.

Dálnice ve směru na Německo je uzavřená, policie dopravu odklání na silnice I/30 do Ústí nad Labem. „Informace jsou již i na světelných tabulích,“ doplnila mluvčí.

Pardubický kraj

Sníh na silnicích v Pardubickém kraji dnes zůstává jen místy. Ve výše položených oblastech leží na menších cestách jeho uježděná vrstva. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v oblasti Lanškrouna, Svitav nebo Žamberka. U Moravské Třebové je na silnicích v lesních úsecích ujetá vrstva sněhu krytá posypem podobně jako v Železných horách, kde je sníh místy zledovatělý.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou oblačno až polojasno, místy vál slabý vítr. Teploty se pohybovaly od minus 11 stupňů po bod mrazu.

Vysočina

Hlavní tahy na Vysočině jsou mokré po chemickém ošetření, na silnicích nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Všechny silnice v kraji jsou podle silničářů sjízdné se zvýšenou opatrností. Náledí se regionu vyhnulo.

„Teploty se pohybují od minus jednoho do minus čtyř stupňů. Venku jsme měli asi 60 sypačů, žádné problémy se sjízdností teď hlášeny nemáme,“ řekl ČTK dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina Aleš Hubený.

Jihomoravský kraj

Silnice nižších tříd v Jihomoravském kraji jsou dnes ráno vlhké či mokré po ošetření, někde leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. I zde jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Dálnice jsou sjízdné bez omezení, vyplývá z webu silničářů.

Stále platí výstraha meteorologů před tvorbou náledí v kraji. Teploty v kraji se nad ránem pohybují od minus jednoho do minus šesti stupňů Celsia. Ujetá vrstva sněhu krytá posypem leží na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách na Brněnsku a na Vyškovsku. Na Hodonínsku v lesních úsecích Bílých Karpat leží zbytky ujetého sněhu kryté posypem. Ostatní silnice jsou holé mokré či vlhké.

Olomoucký kraj

Silničáři dnes ráno varují před namrzlými cestami v okolí Zábřehu a Ostružné na Šumpersku a na D35 u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Náledí může zkomplikovat cestu řidičům také přes Červenohorské sedlo, informuje Ředitelství silnic a dálnic. Ostatní silnice v Olomouckém kraji by měly být sjízdné bez problémů.

Na D35 mezi Olomoucí a Lipníkem by měli být motoristé obezřetní kvůli námraze na sedmikilometrovém úseku od 286. do 293. kilometru. Vrstva sněhu krytá posypem leží na inertních cestách ve vyšších polohách Prostějovska a Olomoucka, vyplývá z údajů ŘSD.

Zlínský kraj

Silnice v horských oblastech Vsetínska dnes pokrývá souvislá vrstva uježděného sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou převážně holé a vlhké po chemickém ošetření.

Na Vsetínsku a Uherskohradišťsku místy snižují dohlednost mlhy. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V kraji je oblačno až zataženo, na Kroměřížsku polojasno. Místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus dvou stupňů. Přes den bude zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno. Ojediněle se očekává slabé sněžení.