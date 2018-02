Zuzanka a Amélie měly v oku nádor. Jak zjistit, zda jím dítě trpí? Pomůže fotka

I když jsou dětské nádory vzácné, ročně jimi u nás onemocní 350 dětí. Úspěšnost léčby je až 83 %, ta však závisí hlavně na včasném odhalení onemocnění. Problematický je zejména nitrooční nádor, kterým mohou onemocnět děti do tří let. Přitom k jeho rozpoznání stačí, když svoje dítě vyfotíte fotoaparátem s bleskem. Jeho příznakem je totiž bělavý odraz v oku. Ročně se v Česku odhalí asi šest až osm případů, většinu se daří vyléčit. To se stalo i malé Zuzance a Amélce.