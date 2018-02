Psycholog: Lidé ani neví, proč Valentýna slaví. Zbyla jen komerce

Podle průzkumu jednoho ze slevových portálů 66 procent dotázaných tvrdilo, že přejatý svátek lásky slaví. Valentýn se stal populárním ale už i v devadesátých letech, kdy se poprvé ukázal v Česku.

Jak by Valentýn chtěli tuzemci nejraději strávit? Ženy budou prý rády za květiny a nějakou pořádnou romantickou večeři. Muži potom nejvíce ocení rande v kině. A hned na druhém místě také uvádějí rande v restauraci.

Ženám nekupujte elektroniku

Zatímco muže potěší elektronika, ženám se dávat nedoporučuje, spolu s penězi to totiž považují za úplně nejhorší valentýnský dárek. Muži to mají s penězi stejně, 21 procent z nich spíš naštvou, podobně jako plyšové hračky.

Jak se na svátek dívají čtenáři Blesk Zpráv? „Valentýn neslavím, je to cizí svátek, který mne ničím nezajímá. U nás máme První máj,“ uvedl pro Blesk Zprávy Pavel (33).

„Mně se Valentýn líbí. Je to romantické, nevadí mi, že jde o přejatý svátek. Ovšem letos mám smůlu, jsem momentálně bez partnera,“ povzdechla si Michaela (29).

„U nás to bude ještě zajímavé, mně to nic neříká, ale partnerka Valentýn slavit chce, asi nezbude, než abych zašel alespoň pro kytku,“ vyjádřil se Pavel (35).

Svátek se zvrhnul?

Podle psychologa Jiřího Šípka se Valentýn, podobně jako prý skoro všechny svátky, zvrhnul v komerční záležitost. „Tluče se to s Prvním májem jako svátkem lásky. Svátků, kdy opravdu cítíme něco jiného, než že máme volno, nebo že můžeme jet na hory, nebo že se nějak utratí peníze, těch je po hříchu málo,“ uvedl pro Blesk Zprávy odborník.

Podle něj Valentýn, který se v Česku objevil relativně před nedávnem, nemá moc velkou šanci. Nikdo k němu totiž Čechy nevedl, jiné vedení by si prý národ zasloužil celkově. „Nejsme vedení, abychom se zastavili, pomeditovali a popřemýšleli. Tohle nám schází. Aby ministr školství řekl něco k edukaci mladých lidí k svátkům, aniž by to bylo nutně náboženské… Je mi to upřímně líto, co už víc stojí za oslavu než láska. Možná pak ještě pravda, ale to už zní hrozně pateticky. Nevíme však jak to udělat, míjí nás to. Vánocemi počínaje, ve všem je komerce,“ vysvětlil odborník.

Povídejte si a dívejte se do sebe

Co s tím? Měli bychom s vedením začít už u dětí a hodně si povídat. Z psychologického hlediska je prý třeba podotknout, že si celkově málo povídáme o různých situacích a málo se ptáme druhých, co prožívají, často prý místo toho mentorujeme, co by měli, nebo jak by něco mělo být.

„Co si o tom myslet? Co všechno je možné? Je zapotřebí pobízet lidi a ptát se, jestli vůbec něco chtějí oslavovat a proč. Oslavování je totiž postoj, to není jenom vnější chování, to je vnitřní postoj, usebrání. Tohle my neumíme, protože čas letí a čas jsou peníze. Mrzí mě, že se neumíme zastavit, neumíme se dívat do sebe. To se týká nejenom Valentýna,“ dodal Šípek.

Podle psychologa by se lidé měli učit více dívat do svého nitra a ne si nechávat nutit komerční záležitosti a slevu za každou cenu. V případě svátku svatého Valentýna by tedy Češi měli například přemýšlet nad tím, co pro ně svátek znamená. Vztáhnout se to však dá i na ostatní svátky.

Podle průzkumu čeští muži na Valentýna utratí asi 1425 korun, u žen je to méně – 1215 korun. Průměrně se tedy dá říct, že Čecha stojí tento svátek 1320 korun.

Mimochodem světec, který svátku propůjčil své jméno, má trochu nejasný osud. Podle jedné z legend zemřel mučednickou smrtí 14. února 269. Oddával totiž snoubence podle křesťanského ritu, což se ve starém Římě nesmělo.