Kocáb hájil migranty, Šabatová romské prvňáčky a škola v Teplicích má 225 tisíc

Ředitelka školy Marcela Prokůpková obdržela z rukou ředitele společnosti Romea 225 tisíc korun. Na sbírku se složilo 774 lidí a celkem vynesla 450 tisíc korun. Druhá půlka poputuje do stipendijního fondu organizace Romea.

"Nejen jako ministr školství, ale zejména jako otec a dědeček jsem nesmírně pobouřen vlnou nenávistných mailů, komentářů a útoků na sociálních sítích, s níž bojuje základní škola v teplických Proseticích," vzkázal Stanislav Štech (ČSSD). To Zemanův lékař Miloslav Kalaš z Nemocnice Na Homolce označil vyjádření prezidenta o zmizení cukrovky za "laické".

„Situaci už nechceme zažít, velmi jsme to prožívali. Už jsem vysvětlovala mnohokrát, proč tuto třído máme jen jednu. Přihlásilo se tolik dětí k zápisu, že jsme mohli otevřít pouze jednu třídu. Myslím, že děti mezi sebou rozdíly moc neřeší, řeší je za ně spíše dospělí,“ uvedla Prokůpková s tím, že celá záležitost byla pro školu velmi nepříjemná. Děti, které do ní byly zataženy, se bály. A podobně se báli i jejich rodiče. Škola je multikulturní, navštěvují ji například děti z Vietnamu, Sýrie, Alžírska nebo ze Slovenska.

Šabatová zmínila špatné svědomí

Na akci se objevil také Michael Kocáb jako bývalý ministr pro lidská práva a národnostní menšiny. Sám do sbírky přispěl a hromoval, že v 21. století je nemístné kohokoli „posílat do plynu“.

„V roce 2000 tady bylo 50 tisíc migrantů a nikdo o tom nevěděl. Dneska se z 18 lidí a ze situace, která není dobrá, vytvoří taková bublina, že lidé dostanou obrovský strach. Kdyby následovala dvou až tříletá rozumná vysvětlovací kampaň, a po té bychom se mladých lidí zeptali, tak řeknou zas něco jiného,“ zmínil Kocáb na otázku, proč si myslí, že podle posledního průzkumu mají mladí lidé větší strach z menšin, než naopak starší generace.

Kocáb také upozornil na výrok šéfa SPD Tomia Okamury, který se v úterý dožadoval toho, aby mu někdo vysvětlil, jak to bylo s táborem v Letech u Písku. „Já jsem mu to tady sepsal, může mu to tedy někdo předat? Jestliže si stěžuje na to, že proti němu někdo vede kampaň, tak ano, to by vůbec nikdo neměl vyvracet. Ze všech koutů země by se měly ozvat hlasy proti takovým projevům,“ rozhořčil se Kocáb.



Do sbírky přispěla i ochránkyně veřejných práv Anna Šabatová, která jako jedna z prvních ředitelce školy vyslovila podporu. Na tiskové konferenci mluvila hlavně o špatném svědomí, které lidi donutilo přispět. Cítila se prý frustrovaná, protože podobné výroky chápe jako velké selhání systému, které podle jejích slov svádí na cestu, ze které není cesta zpátky.

Sbírka pro školáky i v kryptoměně

„Nevíme jak postupovat, abychom neukrajovali ze svobody projevu a rozeznali hranici toho, kdy už začíná zloba, nenávist, která škodí dětem. Nejen těmto, ale všem, které vyrůstají do společnosti, ve které se toto chování považuje za normální. To mě děsí, kombinace sociálních médií, která nám neumožňuje reagovat tak, jak jsme byli zvyklí. Na sociálních sítích se nám to nedaří,“ popsala Šabatová.



A ozval se i známý „ajťák“, spisovatel a publicista Patrik Zandl. Spolu s přáteli se rozhodl uspořádat druhou sbírku, vybral v ní 590 tisíc korun. Svůj úspěch připisuje i tomu, že část přispěvatelů posílala peníze v kryptoměnách, jako je například bitcoin. Prý mohl vybrat ještě více peněz, ale bitcoin mezitím zaznamenal velký pád.

„Vybírali jsme přes dárcovský portál. Museli jsme řešit, že velká část darů přišla v bitcoinech a v dalších kryptoměnách, což bylo asi za tím úspěchem. Celá aféra nám vůči dětem ani vůči učitelům nepřišla fér. Řekli jsme si, že příspěvek na nějaký pobyt nebo lyže by děti mohl potěšit. Nicméně škola je velká, takže určitě je tady hodně možností jak investovat,“ popsal Zandl.

Tablety pro prvňáky

Podle ředitelky Prokůpkové dostanou děti v prvních třídách tablety. Něco si přát, mohli pak i žáci sami. Zajímaly je různé pomůcky nebo kulturně poznávací výlety, třeba do muzeí.

Na začátku listopadu nacionalistická stránka „Neklan“ na Facebooku sdílela fotku prvňáčků ze školy v Teplicích, kterou předtím zveřejnil Deník. Komentáře pod ní byly vyloženě nenávistné. „Rovnou (symbol pistole)“, „třída plná teroristů“, „ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí“ nebo „Tam by sednul granát jak prdel na prkýnko!“ stálo v příspěvcích. Stránka už v současné době neexistuje. Někteří lidé ale dostali strach svoje děti do školy posílat.



Policisté i strážníci zvýšili v okolí školy dohled. Policie vyšetřuje tři konkrétní lidi, kteří komentáře psali. Dva z nich nejsou z Ústeckého kraje. „Zatím nikdo obviněn nebyl,“ řekla ve středu mluvčí policie Ludmila Světláková.