AAA AUTO založilo inovační laboratoř, která rozšíří služby zákazníkům

„Chceme být zákazníky vnímáni jako nejinovativnější firma ve svém oboru ve střední Evropě. Už dávno nejsme společnost, obchodující jen s automobily, ale jsme také softwarová a technologická firma, která je vždy o krok dopředu před zbytkem trhu. Proto jsme se rozhodli pro zavádění inovací, které dosud probíhalo poněkud roztříštěně, vytvořit inovační laboratoř, která je bude zastřešovat a uvádět do praxe, a to pod názvem AuresLab. Chceme oslovit mimo jiné i potenciální zákazníky, kteří dosud prodávají a nakupují automobily sami mezi sebou na takzvaném peer-to-peer trhu, a to díky zásadnímu zvýšení komfortu při nákupu a prodeji, a také širšímu záběru našich podnikatelských aktivit,“ uvedla generální ředitelka mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO Karolína Topolová. Název laboratoře vychází z anglických slov AUtomotive REtail Systems. AuresLab bude fungovat jako značka společnosti Aures Laboratories s.r.o., která je součástí skupiny AAA AUTO.

„Inovace se budou týkat celé skupiny, od výkupu, prodeje, finančních služeb, marketingu, poprodejního servisu až k interním systémům řízení, jejichž dopad zákazníci pocítí,“ řekl provozní ředitel AAA AUTO Petr Vaněček, do jehož kompetencí nově spadají inovace v rámci celé skupiny. „V letošním roce vynaložíme na projekty řízené inovační laboratoří AuresLab až 10 milionů eur, do roku 2020 to může být až čtyřicet milionů,“ dodal Petr Vaněček. Připomněl, že AAA AUTO se od konkurence od počátku odlišovalo zejména díky inovacím. „Inovativní byl už samotný business model výkupu vozů za hotové přímo do našeho vlastnictví, se kterým jsme přišli již na začátku, před pětadvaceti lety. Následovala další prvenství, jako například vytvoření zákaznického call centra či využití internetu jako významného nástroje podpory prodeje a výkupu. Z poslední doby je to rozšíření prezentace nabídky vozů na Facebook či Instagram, zavedení identifikace aut pro zákazníky pomocí QR kódů či 3D prohlídka pražského showroomu včetně propojení navigace na naše pobočky s mapami společnosti Google,“ uvedl Petr Vaněček.

Výkonným ředitelem AuresLabu byl jmenován Stanislav Gálik, který ve skupině dosud působil jako strategický poradce pro rozvoj značky Mototechna. Stanislav Gálik, který dosud kromě poradenství pro značku Mototechna působil také na pozici poradce pro inovace v rámci České spořitelny, je v oboru start-up projektů a inovací již zkušeným manažerem, v minulosti založil a posléze úspěšně prodal módní značku Galard a spoluzaložil inovační centrum Unifer.

„Našim cílem je přinášet novinky, které nám umožní lépe a rychleji sloužit našim zákazníkům. Taková je například služba Try&Buy, která umožní zákazníkům z Mototechny nejprve si vybrané auto nezávazně až na tři měsíce vyzkoušet a až potom zakoupit. Do ostrého provozu spustíme službu Try&Buy od dubna, po předchozím testování. V současnosti nabízíme firmám již i softwarové inovativní produkty, jako algoritmizované oceňování aut dle tržních trendů či robot, který automaticky shromažďuje byznysové příležitosti z internetu,“ vysvětlil Gálik. AuresLab bude přicházet s inovacemi buď sám, nebo ve spolupráci s jednotlivými divizemi či odděleními firmy. „Budeme nápady shromažďovat, vyhodnocovat jejich realizovatelnost a přínos pro zákazníky, rozvíjet je a uvádět do praxe. Po pilotní fázi je předáme příslušné divizi či oddělení, aby je plně zaintegrovaly do služeb a produktů pro klienty,“ uzavřela Topolová.