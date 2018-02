V Kadani jezdil vlak bez strojvedoucího. Cestující litovali, že jim nestaví

Nezvyklý železniční incident má na kontě Kadaň. Strojvedoucí tam loni v srpnu v ranních hodinách nezajistil vlakovou kabinu, která mu ujela a několikrát sama přejela město tam a zpátky. Celkem urazila zhruba 15 kilometrů. Případ vyšetřovala Drážní inspekce, která nyní přišla se zprávou, jak asi k něčemu podobnému došlo. Není jisté, zda strojvedoucího stihne postih. Upozornil na to web Lidovky.cz.

Psal se 2. srpen 2017 a bylo kolem páté ráno, když osobní vlak Českých drah typu RegioPanter přijel z Chomutova na zastávku Kadaň-Prunéřov. Tady svoji cestu ukončil.

Vlak měl za necelou půlhodinu pokračovat druhým směrem do Děčína. I když šlo o druhý směr, obvykle to díky předpisovanému složení strojů není problém – vlaky se nemusí obracet.

Jenže tentokrát nebyla výjimečně druhá jednotka schopná jízdy vlastní silou, a tak bylo třeba objet vlak první jednotkou a připojit se k němu z druhé strany. Strojvedoucí se to chystal udělat. Jenže když se blížil, uviděl, že odstavená jednotka se vzdaluje a jede pryč.

„Okamžitě zastavil posunový díl, vyběhl ven a snažil se otevřít nástupní dveře samovolně jedoucí jednotky, aby ji zastavil záchrannou brzdou. To se mu nepodařilo,“ uvádí v závěrečné zprávě Drážní inspekce. Od srpna se věci věnovala a nyní ji došetřila.

„Chtěli jsme do něj nastoupit, ale nezastavil“

Jakmile vlak začal ujíždět, zasáhl výpravčí. Na základě volání strojvedoucího přestavil výhybky tak, aby stroj směřoval do Kadaně. A ne do směru Klášterce nad Ohří, kam jel původně. Zároveň položil do cesty dvě zarážky, ale neřízená jednotka je při průjezdu odmrštila.

Bylo pozdě a vlak už ujížděl do města. Tam překvapil řadu cestujících, kteří jej chtěli využít, ale záhy zjistili, že to nejde. „Chtěli jsme do vlaku nastoupit, ale nezastavil. V tom dalším nám potom někdo řekl, že jim ujel vlak bez mašinfíry,“ řekl tehdy portálu Týden.cz jeden z cestujících.

Vlak se nakonec zastavil až v Želině na konci města. Ujel devět kilometrů. Jelikož se ale jednalo o protisvah, zafungovala fyzika a stroj vyrazil zpátky. Projel zastávkou Kadaň, kde se opět zastavil ve stoupání a tuto trasu opakoval několikrát. Nakonec jej zastavili hasiči v zastávce Kadaň předměstí.

Škoda jen 250 korun a nejistý trest

Incident nakonec nikoho nezranil. Ani nevznikla výrazná škoda – inspekce ji vyčíslila na 250 korun. Vše ale mohlo být jinak, a dá se mluvit o štěstí.

„Dle šetření Drážní inspekce je bezprostřední příčinou nezajištění nečinné elektrické jednotky osobou řídící drážní vozidlo proti nežádoucímu pohybu po jejím odstavení,“ sdělil pro Lidovky.cz mluvčí organizace Martin Drápal. Podle něj strojvedoucí, který ve firmě pracuje od roku 1983, při přípravě posunu nedodržel technologické postupy dopravce.

Zda bude za svou chybu potrestán, není jisté. Drážní inspekce jen vyšetřovala příčinu, o právních následcích musí rozhodnout dopravce. Incident bude tématem nejbližšího sboru vrchní přednostky Depa kolejových vozidel Plzeň.

Celkem Drážní inspekce vyšetřovala za posledních deset let šestnáct případů, kdy vlak na kolejích nebyl dostatečně zajištěn.