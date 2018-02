Přestože v Česku řádí chřipková epidemie v plném proudu a čekárny ordinací praskají pod náporem nemocných lidí, to nejhorší může ještě přijít. Do střední Evropy míří z USA tzv. hongkongská chřipka, která je mimořádně nebezpečná a která mezi lety 1968 a 1969 zabila celosvětově téměř milion lidí. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby se lidé proti chřipce dali očkovat - a to nejlépe už teď, než bude pozdě. Informuje o tom středeční MF Dnes.

Každý rok se během zimních měsíců v Česku vyskytuje minimálně jedna chřipková epidemie. Ani letošek není výjimkou. Imunita je oslabená, počasí nemilé. Výsledek? Přes 170 tisíc Čechů s virem chřipky. Deset lidí už dokonce nemoci podlehlo.

Přesto se jedná o celkem standardní situaci. Velice rychle však standardní být nemusí. Letos reálně hrozí, že se do Česka dostane mimořádně agresivní typ chřipky nazvaný hongkongská chřipka (odborně H3N2), která aktuálně řádí v USA. Ta zde způsobuje takové problémy, že státy po celé zemi musí zavírat školy. Mluví se o nejhorší epidemii od ptačí chřipky v roce 2009.

Chřipková epidemie svírá Česko. Jak se bránit virům ve společné kanceláři?

„Pravděpodobnost, že se sem dostane americký H3N2, je enormně vysoká a může se jednat o dny,“ vysvětlil MF Dnes náměstek ministerstva zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula.

Podle něj je vhodné, aby se Češi očkovali. A hlavně aby to udělali co nejdříve, protože vakcína zabírá až po dvou týdnech. „Očkovat můžeme prakticky kdykoli, ale preferujeme dobu do konce kalendářního roku. Je třeba alespoň dvou týdnů, než nastoupí ochranné protilátky,“ pokračuje epidemiolog.

Náměstek připouští, že hongkongská chřipka už tu je. „Nevylučuji, že sem americký kmen už pronikl, když vidím, kolik lidí onemocnělo třeba u nás na ministerstvu. Pro mnohé to je nejtěžší chřipka, jakou kdy zažili,“ říká doktor Prymula.

Video Chřipka bije, ale nezabije? Není to pravda, na chřipku se umírá i v Česku, říká lékař - Blesk TV 1080p 720p 360p REKLAMA

Vyvolávání paniky a zavádění centrálních krizových opatření ale zatím podle něj není namístě. Nemoc není tak nebezpečná jako například ptačí chřipka přenesená na člověka.

Epidemie v 60. letech

Hongkongská chřipka se nejvýrazněji zapsala do historie mezi lety 1968 a 1969, kdy po celém světě zabila okolo milionu lidí. Kmen viru získal své jméno podle místa, kde se poprvé objevil – v Hong Kongu. Následně se rozšířil do okolních zemí a poté do celého světa. Umírali na něj zejména senioři ve věku nad 65 lety, kteří patří u všech chřipek mezi nejrizikovější skupiny.

Chřipková epidemie zachvátila Prahu: Nemocnice zakazují návštěvy pacientů

Nemocnice už zakázaly návštěvy

Hygienici vyhlásili chřipkovou epidemii v Česku v pátek. Podle údajů z tohoto dne připadá na 100 tisíc lidí v průměru 1722 nemocných. O epidemii se mluví, když se počet nemocných pohybuje mezi 1600 a 1800 na 100 tisíc lidí.

Od pátku nicméně počet nemocných neustále roste. Nemocnice po celé zemi už začaly zakazovat návštěvy. „Prognóza podle mě bude zhoršující se nebo setrvalá. Máme prázdniny a děti jsou naštěstí mimo kolektiv. Uvidíme, co bude po prázdninách,“ sdělila MF Dnes epidemioložka Zdena Jágrová z pražské hygienické stanice.

Lidé by se měli vyhýbat místům s větším množství lidí a dodržovat základní pravidla hygieny, jako je kýchání do kapesníku nebo mytí rukou po jízdě hromadnou dopravou.

Video Jaké počasí nahrává chřipkové epidemii? - Dagmar Honsová, David Vaníček, Lukáš Červený 1080p 720p 360p REKLAMA