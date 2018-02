Stovky Čechů riskují na kolejích, krátí si své cesty. Expert: „Po dálnici také nechodíte“

Přes všechny poučky lidé stále s oblibou přecházejí přes koleje. Policisté ročně pokutují stovky lidí, kteří se pro nebezpečné manévrování rozhodli. Loni to mělo být 425 lidí. Podle Drážního úřadu jsou ale celkové počty přestupků až mnohonásobně vyšší. Chytit takového šibala při činu je minimálně nesnadné. Policisté všechna místa neuhlídají a drážní zaměstnanci na to zase nemají pravomoc.

Celkem se musel loni Drážní úřad vypořádat se 425 případy porušení zákazu vstupu do kolejiště. Oproti roku 2016 je to pokles o 82 řešených přestupků (tehdy bylo řešeno 507 případů). Souhrn udělených pokut ve správním řízení však byl vyšší, zatímco v roce 2017 dosáhl výše 180 500 Kč, o rok dříve to bylo o 35 700 Kč méně. Zajímavostí je, že z celkové výše pokut udělených během loňského roku bylo nebo ještě je vymáháno 127 500 Kč exekučním řízením.

Mezi lidmi, kteří se pohybovali po kolejích, ač v nich neměli co dělat, bylo také 29 mladistvých a 16 nezletilých. Drážní úřad tedy začal v návaznosti na tuto skutečnost zvažovat, že by přišel s osvětovou kampaní, která by mladé od tohoto nešvaru odrazovala.

Kampaň pro mladé

„Zatím je to úvaha. Chceme cílit obecně na všechny lidi, ale primárně bychom to chtěli zaměřit na mladé lidi a děti, kteří si hrají v kolejišti, nebo mládež, která riskuje tím, že se pohybuje po vagonech. Uvažujeme nad tím, že by to mohlo být formou internetové a facebookové kampaně, nicméně je to zatím jenom první vize. Musíme si sednout a trochu se o tom pobavit. Byli bychom rádi, aby se do toho zapojili také další složky. Takže budeme oslovovat třeba policii, která má pravomoc lidi v kolejišti kontrolovat, na rozdíl od nás,“ uvedl pro Blesk Zprávy Martin Novák, tiskový mluvčí Drážního úřadu.

Děti, které si v Ústí nad Labem lehly pod vlak, šokují světová média: Video je patrně podvrh

Samotné kontroly lidí, kteří přecházejí tak kde nemají, ale zaměstnanci drah provádět nemohou. To je vždycky v dikci policie. A ta se snaží o nárazové akce, při kterých na vytipovaných místech kontroluje, jestli lidé náhodou nedělají něco, co nemají.

Kontroly dělali policisté ve spolupráci s Českými drahami a neprobíhají příliš často. Probíhají nepravidelně a nárazově. Větší akce se odehrála například loni na podzim.

„Hlídky ve spolupráci s pracovníky ČD jsou na vytipovaných místech. Obvykle to je na konci nádraží, nebo tam kde je vytipováno, že si lidé zkracují cestu přes koleje. Lidi sankcionujeme a upozorňujeme na nebezpečí, které jim po vstupu do kolejiště hrozí,“ potvrdila pro Blesk Zprávy policejní mluvčí Královehradeckého kraje Eva Prachařová.

Funguje to tak, že policie někoho načapá náhodou, nebo má vyloženě preventivní kontrolu. Na místě ten člověk může dostat blokovou pokutu do výše 2 tisíc korun, nebo domluvu. Pokud případnou pokutu člověk odmítá zaplatit, tak jde záležitost do správního řízení,“ vysvětlil Novák.

Lidé si krátí cestu

Jednoznačně nejčastějším způsobem je podle Nováka zkracování zaměstnání, domů, do školy a podobně. V mnohem menší míře jsou to mladí, kteří jdou například sprejovat vlaky. Problém jsou podle něho také firmy, v těsné blízkosti nádraží, do kterých lidé směřují. Nejčastěji lidé nejsou do podchodu, ale právě využijí toho, že přejdou přes koleje.

Přes zavřený přejezd se vydala i paní s kočárkem. Studénka lidi neponaučila

„Veřejnost nemá ve zvyku, aby chodila po dálnici, nebo po tramvajové trati, ale přes koleje si cestu krátí. Jenže taková rozjetá lokomotiva, nebo celá vlaková souprava o mnoha desítkách až stovkách tun má úplně jiné vlastnosti než auto. Tím pádem má například velmi dlouhou brzdnou dráhu. Střetům se tedy většinou nedá vůbec zabránit. V kolejišti probíhají různé modernizace za zrychlení vlaků. Někde jezdil čtyřicítkou a teď pojede třeba stovkou. Reakční doba se tím pádem snižuje,“ podotkl mluvčí, jak nebezpečný hazard takové přecházení znamená.

Pokuta za přecházení kolejí je také pořádně tučná. Nešťastníka by to mohlo stát až 10 tisíc korun. Ve správním řízení i víc.