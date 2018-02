Čeští zemědělci chtějí na práci Ukrajince a prosí: Zrychlete řidičáky na traktor

Z řidičáku na traktor může být pořádný problém. Takzvané „téčko“ neplatí napříč Evropou. A tak ve chvíli, kdy chce český zemědělec najmout zahraničního pracovníka například z Ukrajiny, startuje půlroční kolečko byrokracie. Když se pak Ukrajinec do Česka dostane, znamená to pro něho dalšího půl roku, než je připuštěn do příslušného kurzu. Zemědělec Zbyněk Myšák odmítá, že by zahraniční pracovníky najímal kvůli výši mzdy, prý je potřebuje, protože tuzemských je nedostatek.