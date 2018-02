Nevíte, co s penězi? Miliardáři prozradili, za co rádi utrácejí

Investice do zdraví se vyplatí a zřejmě každý by dal jmění za to, aby nemusel sedět v přecpané čekárně u lékaře. Osobní lékaři samozřejmě existují. Stačí ročně platit stanovenou sumu a máte k dispozici luxusní soukromé zdravotnické zařízení, nonstop konzultace po telefonu, a navíc kdykoli je třeba, lékař bez přemlouvání přijede až k vám domů. Nicméně ti nejmovitější mají sterilní místnosti a veškeré zdravotnické vybavení přímo u sebe doma.

Co takhle soukromý lékař? | profimedia