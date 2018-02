Facebook může brzy vědět, kolik máte peněz. Jak to zjistí a dá se tomu zabránit?

Odhady bude dělat speciální algoritmus, který firma vymyslela už v roce 2016, ale teprve teď se k němu objevil patent. Vytváření informací o příjmu lidí má sloužit k lepšímu cílení služeb Facebooku, například reklam. Když bude inzerent zhruba vědět, v jaké socioekonomické situaci se člověk nachází, lépe mu nabídne reklamní sdělení.

Algoritmus má informace skládat z celé řady údajů. Jsou mezi nimi bydliště, věk, vzdělání nebo míra využívání internetu. Vše ovšem začíná u věku – každá věková skupina bude dotázána jinými otázkami. U lidí mezi 20 a 30 lety bude chtít Facebook vědět, kolik zařízení připojených k internetu vlastní. U lidí mezi 30 a 40 zda vlastní nemovitost.

Do toho se zakomponují informace o cestování člověka, jaká zařízení vlastní, kolika zařízeními se na Facebook připojuje nebo jaký je nejvyšší dosažený stupeň vzdělání. Z toho zhruba vyplyne, zda se člověk nachází například ve střední příjmové třídě, nebo nějaké jiné.

Sociální síť ví, že lidé informace o svém příjmu neradi sdílejí a že dotazovat se přímo nemá cenu. Systém si tak má udělat obrázek sám na základě osobních údajů. „Online systémy často nemají informace o příjmu uživatelů, protože je typicky nechtějí sdílet. Považují je za citlivé informace,“ píše Facebook v dokumentu. Zároveň dodává, že hodnoceny budou i akce lidí na síti, takže co komentují, čemu dávají „lajk“ a podobně.

Dokument také popisuje, proč by v marketingu podobný systém byl užitečný. „Díky predikci socioekonomické skupiny uživatelů Facebook dokáže pomoci inzerentům lépe cílit produkty,“ píše síť.

Podivných nápadů bylo víc

Není jisté, že společnost algoritmus skutečně spustí. Pravděpodobné to je, ovšem síť dlouhodobě čelí kritice, že soukromí uživatelů nabourává přespříliš. Podobný systém by myšlenku akorát podpořil. Je tu také otázka, zda je odhadování příjmu etické.

Patentů, které naprosto boří soukromí lidí, má navíc síť víc. Jeden například popisuje, jak by webkamery notebooků pořizovaly snímky lidí, aniž by to o tom věděli. Facebook tím chtěl zjistit, jak moc emočně uživatelé reagují na obsah na stránce. Jiný se zas týká pohybu lidí.

Jediná skutečná obrana je smazat profil

Pokud by ovšem k aplikaci algoritmu bohatství skutečně došlo, doporučení, jak se mu vyhnout, jsou stejná jako u většiny pouček o pohybu na internetu. Základem je u sdílení příspěvků přemýšlet a nezveřejňovat každý detail svého života. Lidé by neměli zveřejňovat svou adresu ani fotografie svého bydlení. Stejně tak žádné fotografie drahého majetku jako jsou vozidla.

Zároveň je zbytečné mít na mobilním zařízení neustále zapnuté polohové služby. Facebook díky nim ví, kde všude se nacházíte a jestli například hodně cestujete, v jakých restauracích jíte apod.

Je také třeba vzít na vědomí, že Facebook vlastní další služby, se kterými údaje sdílí. Patří mu například Instagram, WhatsApp nebo virtuální realita Oculus Rift. Nejbezpečnější je jednat s pocitem, že vše, co člověk zveřejní na těchto sítích, dost možná Facebook získá.

Zcela zamezit tomu, aby služby shromažďovaly osobní údaje, nicméně nelze. Každý, kdo se pohybuje na sociálních sítích, musí počítat s tím, že služby o něm něco ví. Ovlivnit lze jenom míra těchto informací. Je to daň za to, že tyto sítě jsou zdarma.